Duševní zdraví Dominiky Gottové: Doufá, že v Česku přijde na jiné myšlenky

Poslední dobou trávila Dominika Gottová hodně času ve Finsku, kam odjela řešit rodinné záležitosti a rozvodové řízení s finským hudebníkem Timem Tolkkim, které se k překvapení všech rozhodla zastavit. Vypadá to tedy, že po všech eskapádách manželé našli cestu, jak svůj vztah zachránit. Vánoce budou však trávit odděleně.

„Určitě si tady užiji Vánoce, a to s maminkou,” svěřila se Dominika serveru super.cz. A rozhodně to budou Vánoce, jak se patří! Dominika s maminkou půjdou nakupovat i dárky. „Ještě jsem je nenakupovala. maminka teď nemůže vycházet ven, což se změní, jestli nepřijdou nová nařízení. Maminka si chce vybrat dárek sama. Takže bychom se vydaly do obchodu spolu, má konkrétní přání, které si chce sama vybrat. Přeje si peněženku, má přesnou představu, jak má vypadat, takže to se nachodíme,” prozradila Dominika, která zároveň doufá, že si užije Vánoce bez stresu, jehož si za poslední dobu prožila určitě hodně.