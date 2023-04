Dominika Gottová je opět na dně: Rodina se od ní odvrátila, dochází jí finance

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová řeší ve Finsku nepříjemné finanční problémy. Dceru Karla Gotta aktuálně v Helsinkách živí její manžel Timo Tolkki a ona si ani po dvou letech stále nenašla zaměstnání. S pomocí rodiny navíc Dominika počítat nemůže, jelikož s ní všichni přerušili veškerý kontakt kvůli jejímu problémovému chování.

Dominika Gottová se před více než dvěma lety vrátila do Finska, kde plánovala začít nový život po boku svého manžela Tima Tolkkiho. Místo vysněné pohádky ale prvorozená dcera Karla Gotta doposud živořila ze státní podpory a nyní podle dobře informovaného zdroje webu Expres navíc o tyto peníze přišla.

"V současné době ji živí manžel Timo a ona se spoléhá, že jednou pro něj bude pracovat z domu," prozradil člověk, který má k Dominice blízko.

"Začátkem roku definitivně přišla o státní podporu pro nezaměstnané, což v jejím případě dělalo skoro čtyřicet tisíc korun měsíčně. Slibovala, že nastoupí do práce, ale zatím se tak nestalo. Nechce pracovat, téměř vůbec nevychází z domů a působí nešťastně. Jako by neměla chuť do života," dodal informátor s tím, že Gottová navíc dál pokračuje v pití alkoholu.

Stále věří, že si Timo založí firmu

"Co se alkoholu týče, nic nenasvědčuje tomu, že by se ho vzdala. V červnu jí bude padesát, ale zdá se, že není šance na nápravu, není to s ní dobré," tvrdí výše zmíněný zdroj. "Timo si nějaké peníze vydělává, ale nebude to žádná raketa. Dominiku v podstatě živí na dálku, ale jak dlouho to vydrží? Ona pořád věří, že si Timo brzy založí svou firmu a Dominika pro něj bude pracovat z domova jako asistentka. Je to život v nejistotě," říká člověk, který si nepřál být jmenován.

Dominika Gottová navíc nemá žádnou oporu ve své rodině. Ivana Gottová ji kvůli jejím neustálým skandálům již před časem odstřihla a to samé udělala také její mladší sestra Lucie Valčíková.

Na rozdíl od Dominiky má mladší dcera Karla Gotta Lucie se svou macechou skvělé vztahy a když před pár dny porodila, do nemocnice v Motole se za ní právě vypravila i vdova po známém zpěvákovi s jejich dcerou Charlottou. "Přijely autem a měly výbornou náladu, pořád se smály. Není divu, když mají v rodině tak krásnou událost," prozradila výše zmíněnému webu očitá svědkyně.

