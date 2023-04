Gottová na mizině: Rozprodala majetek po otci a jí v jídelnách pro bezdomovce

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová si ve Finsku plánovala slibnou budoucnost, místo toho ale přežívá ve státním bytě na pokraji chudoby. Podle známých dcery Karla Gotta si za to ale může sama. Gottová v minulosti rozprodala majetek, který získala od svého slavného otce a v poslední době odmítla hned několik lukrativních nabídek, díky kterým si mohla výrazně finančně přilepšit.

Takhle si Dominika Gottová nejspíš nové začátky ve Finsku nepředstavovala. Nejstarší dcera Karla Gotta se před dvěma lety vrátila do Finska, kde plánovala obnovit vztah s Timem Tolkkim a žít spokojeným životem, realita je ale od představ na tisíce kilometrů vzdálená.

Jelikož si Gottová ani po měsících v Helsinkách nenašla práci, finance donedávna pobírala od státu a nebo spoléhala na pomoc svého manžela.

Podpora v nezaměstnanosti ale nedávno Dominice skončila a proto nyní řeší velice nepříjemné problémy. Gottová je na tom údajně tak zle, že se dochází stravovat do zařízení pro bezdomovce. Za tíseň si ale podle kamarádů může dcera známého zpěváka sama.

Dřív nebo později to dopadne špatně

"Dominika za poslední dva roky dostala desítky nabídek práce, bydlení, pomoci, ale svým chováním je všechny zazdila," tvrdí zdroj Expresu s tím, že si Dominika Gottová nechce přiznat, jak vážná je její situace.

"Tímhle se nepochlubí, odmítá to, že to tak není. I státní podporu, o kterou už přišla, prý neměla ve výši v přepočtu čtyřiceti tisíc korun, prý to bylo podstatně míň. Jenže fakt je ten, že pořád sedí doma, ruce v klíně, a doufá, že ji manžel Timo Tolkki z cest pošle nějaké peníze. Jenže on je taky hrozně problematický a bůhví, co se mu zrovna honí v hlavě. Dřív nebo později to dopadne špatně," sdělili přátelé Dominiky stejnému webu a dodávají, že kdyby před lety neutratila dědictví po otci, mohla dnes žít bez stresu a mít pravidelný příjem.

"Přitom se Dominika mohla mít luxusně. Nemusela před pár lety jen za zlomek ceny prodávat byt, který dostala na Vinohradech od táty. Dnes by za něj byly desítky milionů, ona ho prodala za drobné. Nemusela se chovat krajně nespolehlivě ke všem, kteří jí poslední dva roky podávali opakovaně pomocnou ruku, ale místo vděku nechodila na schůzky, rušila ty domluvené, nic z toho neklaplo. Přitom mohla mít práce, bydlení, i další peníze na přilepšenou, všechno," kroutí hlavou známí Gottové.

"Podle mě je prostě jen neskutečně líná. Nic se jí nechce. Všechno je potíž," domnívá se jeden z informátorů. Faktem je, že se prvorozená dcera Slavíka doposud opravdu do práce nehrnula a nedávno například odmítla být spoluvlastnicí Café Karel, kde jí majitel nabízel podíl.

Dominika Gottová se loni dokonce pokoušela prorazit v hudební branži