Dominika Gottová utekla před tlakem do Finska: Vysněná úleva ale nepřišla!

Dominika Gottová nedávno odletěla do Finska, kam se chce po vyřízení všeho potřebného chce natrvalo odstěhovat. Dcera Karla Gotta utekla hlavně před mediální pozorností a kritikou veřejnosti, škarohlídi si ji ale našli i za hranicemi, skrze sociální sítě!

Dominika Gottová měla po návratu do své rodné země veliké plány, nic jí ale bohužel nevyšlo tak, jak si původně malovala.

Dcera Karla Gotta se vrátila po letech z emigrace bez koruny a prací v pražském Palladium si vydělala sotva na nájem a základní potřeby. Gottová navíc trpěla samotou, s manželem Timem Tolkkim prožila téměř dvacet let.

Mediální tlak, život bez partnera i nedostatek financí nakonec dohnal Dominiku k zoufalému jednání, rozhodla se s Tolkkim požádat ve Finsku o sociální byt a chce se natrvalo vrátit do Helsinek.

Dominika Gottová je v Helsinkách s Timem Tolkkim, ten má ale svůj program

Dominika Gottová se do Finska vrátila s tím, že hodlá také obnovit svůj vztah s Timem Tolkki. Manželé měli rok a půl od sebe pauzu. Zatímco dcera známého zpěváka byla celou dobu sama, psychicky nemocný hudebník v tomto směru nezahálel.

Tolkki v době odluky s manželkou stihl několik románků s výrazně mladšími ženami a ani po návratu ke Gottové to nevypadá, že by zrovna ona byla jeho středobodem zájmu. Záletník se navíc chystá vrátit brzy do Mexika a není jasné, zda do Helsinek nepřijel pouze pomoct Dominice získat bydlení.

Gottová ještě před odletem z Čech oznámila, že stihla dopsat další knihu. Stejně jako Poslední roky s Karlem bude i další dílo opět odkrývat různé pikantní historky ze života se slavným otcem. Fanoušci Gotta ale nemohou jeho dceři odpustit, že právě na tomto chce vydělávat a skrze Facebook jí píší nechutné zprávy!

Gottová má otevřený Facebookový profil, pro hatery je to ráj

Gottová ve své první knize například obvinila svého otce, že měl nemanželský poměr a dokonce tvrdí, že z tohoto vztahu měl Gott syna. Existence bratra však nebyla jediná šokující informace, kterou Dominika ve své knize vytáhla.

Za své chování ale sklízí silnou kritiku. "Dominiko jste ubohost, prostě vám nic nevěřím. Jdete jen po penězích aby jste měla na chlast. Vraťte se zpět do Finska a nedělejte ostudu jménu Gott! Toto jméno něco znamená vybudoval ho táta svou poctivou prací, tak mu nedělejte ostudu!" pustila se do Gottové paní Kopecká, nenávistných komentářů jsou ale ve stejné konverzaci desítky.

Některé dám se dokonce navážely do vizáže Gottovi dcery, která má na svém profilu starší snímek, za což dostala také sprchu kritiky. "Letité fotky, které s realitou současné, neudržované, zanedbané trosky nemají nic společného. Holt, alkohol je sviňa, zvlášť tvrdě vrytý v obličeji stárnoucí ženy," píše paní Hanová.

Mezi kyberšikanátory se ale našla přeci jen věrná fanynka Gottové, která se jí opakovaně zastala. "To, co píšete, je Bohužel veliká podjatost z Vaší strany. Dominika chtěla velmi studovat japanologii, pan Gott jí to ale velice rozmlouval. Bůh ví sám, jak by na tom byla paní Dominika dnes. Není tedy pravda, že by neměla žádná ušlechtilá přání, nebo cíle. Dále píšete urážlivě, že ona sama nebyla nic. To také není pravda. Každý člověk má svoji hodnotu, jakou, to ví jen on sám, ti, kteří člověka dobře znají a pak již samozřejmě jen Bůh. Hodnota lidí zlých je samozřejmě nulová, i když pořád mají možnost obrácení a lidské hodnoty nabýti, ale to není rozhodně případ paní Dominiky. Život v Praze Dominika odmítala. Ano, ale z jiných důvodů. Milovala a možná ještě miluje Tima Tolkiho, a velká pozornost reportérů jí dlouhodobě nedělala dobře. Chtěla žít klidný obyčejný život ve Finsku," bila se uživatelka Denisa Hrubá za svou oblíbenkyni v dlouhém monologu, který zakončila vzkazem: "Mějte, pro Boha, už vy věční ohovárači, konečně alespoň špetku rozumu."