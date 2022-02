Dominika Gottová se vrací k manželovi, v Praze ale toká s Gabrielem Grillottim

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová opět změnila své plány a místo návratu do Prahy hodlá i nadále zůstat v Helsinkách. Dcera Karla Gotta se na představení svého singlu Pro tebe pochlubila, že její vztah s manželem Timem Tolkkim jen vzkvétá, přitom se ale celou dobu tiskla k jinému muži.

Dominika Gottová ještě nedávno přesvědčeně tvrdila, že se vrací natrvalo do Prahy. "Tim se chystá do zámoří znovu a já to sama v Helsinkách nedávám. Finančně, ani psychicky! Proto si chci opravdu najít práci v Praze a mít nějaké jistoty, i když mám k Čechům velké výhrady. Ale mám tam alespoň kamarády," popsala svoji zoufalou situaci webu Aha! na začátku roku.

Po příletu do rodné země ale Gottová úplně otočila. "Že bych zůstala v Česku? Ježíšmarjá, jenom to ne. Na dovolenou ano, nebo když bude zase nějaká takováto akce, tak samozřejmě. Ale chci zůstat opravdu tam, kde jsem teď s manželem. Protože je to jako za starých dobrých časů. Náš vztah prošel kompletní rekonstrukcí," pochlubila se Dominika Idnesu.

"Už od začátku, co mě přemlouval, abych se k němu vrátila, já jsem potom sama chtěla, ale nešlo to hned, tak jsem říkala: Ať dovolí pánbůh, ať se k sobě můžeme vrátit. Jeho první momenty… Svými činy, svým chováním mi ukázal, kolik pro něj vlastně znamenám," pěla Gottová na manžela samou chválu.

Pusinky s Grillottim před kamerami

I když Gottová nyní vztah s Timem Tolkkim vychvaluje do nebes, její chování na uvedení duetu s Gabrielem Grillottim bylo velice matoucí.

Dominika se velkou část večírku tiskla k italskému skladateli, drželi se za ruce a dokonce se neváhali pusinkovat před zraky přítomných fotografů a kameramanů.

O hlavu menší Grillotti navíc po celou dobu vrhal na Gottovou zamilované pohledy, které by přehlédl jen slepec…

Romantické procházky i finanční pomoc

Gabriel Grillotti se s Dominikou Gottovou seznámil na oslavě svých šedesátých narozenin v Budha baru a od té doby k sobě mají velice blízko.

Gottová sice nikdy nepotvrdila, že by Grillotti byl jejím milencem, v minulosti ale byli například přichyceni v centru Prahy, kde se romanticky procházeli ruku v ruce.

Italský skladatel Dominiku podporuje nejen psychicky, ale údajně i finančně. Právě on měl před rokem hradit její náklady na stěhování do Finska, které měly vyjít na téměř dva tisíce eur.

Gottová a Grillotti se celou dobu drželi za ruce

Dominika Gottová nazpívala píseň o svém otci

