Je Gabriel Grillotti skutečně mecenášem Gottové? Petr Vojnar promluvil

Vzduchem se rychlostí blesku rozšířila informace o tom, že Dominice Gottové a její mamince Antonii Zacpalové finančně pomáhá italský producent Gabriel Grillotti. Podle jeho spolupracovníka Petra Vojnara se jedná o zcestnou informaci a hudebník Dominice žádné peníze neposílá, ani její matce. Kde tedy čerpá dcera Karla Gotta potřebné finance?

Matka Dominiky Gottové, Antonie Zacpalová, již několik let bydlí v soukromém domově důchodců, na který jí během svého života přispíval Karel Gott částkou 5000 korun. Po smrti zpěváka ale vdova Ivana Gottová pomoc ze dne na den zatrhla, hlavně kvůli špatným vztahům s nevlastní dcerou Dominikou.

Zacpalová se tak ocitla v zoufalé situaci a o pomoc požádala svou dceru, ta ale sama řeší finanční problémy. Gottová žije z prodeje své knihy Poslední roky s Karlem a něco si vydělala také duetem s Gabrielem Grillottim, který před nedávnem vyslala do světa. Výdělky ale nejsou zrovna vysoké a jelikož je jinak dcera zesnulé hvězdy bez práce, otáčí každou korunu.

"Já to nechci nijak veřejně řešit a komentovat. Loni v létě Ivana přestala mamince příspěvek na bydlení v domově důchodců posílat. Přitom táta si přál, aby tomu tak bylo, i když on tady nebude. A tak jsem to musela nějak vyřešit," vysvětlila Dominika ahaonline.cz, z čeho platí matce bydlení. Podle webu měl být tajemným sponzorem Gottové producent Grillotti, ten se ale proti informaci skrze svého kolegu ohradil.

Nikdo se nezeptal

Podle Petra Vojnara je celá kauza ohledně sponzoringu Gottové od Grillottiho smyšlená.

"Nechápu, že někdo nezvedl telefon a nezeptal se. Gabriel Dominice nic na maminku neplatí. Kdyby platil, nebyl by důvod se za to stydět. O nic takového ale nežádala, nikdy se o tom nebavili," sdělil moderátor extra.cz s tím, že mezi Dominikou a Gabrielem je pouze kamarádský vztah.

"Existuje mezi nimi dál přátelství. Ale tahle žádost nikdy nepadla. Až jsem si teď přečetl, že Gabriel to má platit. Nechápu to, že se to bere jako hotová věc," dodal překvapený Vojnar.

Záhadný sponzor

"Gabriela dokonce nesmyslně někde spojovali s Emanuelem Ridim. Tvrdili, že sem spolu dovážejí jídlo a že v jejich shopu bude Dominika prodávat. To je opravdu nesmysl na entou. Vždyť oni se vůbec neznají. Spojuje je jenom Itálie, ve které se oba narodili," sdělil Vojnar zmíněnému webu.

Kdo je tedy tajemným sponzorem Dominiky, zůstává záhadou. Jedno je ale jisté, její maminka by bez pomoci skončila na ulici. "Nezvládala bych to! Proto jsem ráda, že mi Karel a následně Ivana pomáhali," postěžovala si Zacpalová před rokem, následně ale o příspěvek úplně přišla.

Grillotti sice s Gottovou nahrál duet, její matce ale domov důchodců prý neplatí