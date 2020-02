Dominika Gottová hazarduje se zdravím, jak dlouho to vydrží?

Dominika Gottová utekla do Čech z Finska z jediného důvodu, chtěla se dostat co nejdál od svého psychicky nemocného manžela Tima Tolkkiho a začít nový život.

Gottové se zpočátku skutečně dařilo, našla si práci, tvrdila že nepije a kamarádka jí poskytla ubytování, takže se starosti postupně zmenšovaly.

Co ale čert nechtěl, Tolkki se rozhodl vydat na výlet do Prahy s cílem získat Dominiku zpět! Od té doby to ale s Gottovou jde doslova od deseti k pěti!