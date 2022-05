Gottová byla hospitalizovaná se závislostí na alkoholu: Pít ho má prý povolené

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová si odskočila za prací do Čech a ačkoliv předem avizovala, že na sebe nechce strhávat pozornost, příliš se jí to nedaří. Tentokrát vyvolala prvorozená dcera Karla Gotta skandál, když v jednom z posledních rozhovorů prohlásila, že její manžel Timo Tolkki je větší celebrita, než byl její otec. Mimo jiné se Dominika rozpovídala o své závislosti a jak to dnes má s konzumací alkoholu.

Ačkoliv byla Dominika opakovaně hospitalizovaná se závislostí na alkoholu a trpí vážnou cukrovkou, stále si neodpustí jeho konzumaci. Údajně má prý od lékařů povolené množství, které smí denně vypít a pokud míru poruší, prozradí ji testy, na které pravidelně dochází.

"Mám pod kontrolou dovolené určité množství, které se nesmí překročit a nedá se to obelhat, jelikož se to měří přes krev. Když jsou po rozboru čísla černý, tak je to v pořádku a takhle pít můžete. Naopak červená znamená, že bych měla pít méně. Je to vždycky taková sázka do loterie, co mi tam vyjde," vysvětlila Gottová webu Extra s tím, že pravidelně dochází v Helsinkách na kliniku.

Tatínek hrál jen v České republice a Německu

Gottová měla problém i s nadužíváním silných prášků na spaní. To se jí ale prý podařilo odbourat. "Ty prášky, které jsem brala, byly silně návykové. Během hospitalizace mi je postupně ubíraly a nahradili je jinými, které mohu brát až do konce života. Mám chronickou nespavost," objasnila Dominika výše zmíněnému webu.

Během rozhovoru se Gottová dostala i k manželství s Timem Tolkkim, se kterým žije přerušovaně dvacet let a padla velmi překvapivá slova.

"Samozřejmě, že mi svým způsobem chybí, ale zvykla jsem si na to. Timo vždy hrál v zahraničí, a hodně. Není to muzikant, který hrál jenom v jedné republice. Třeba tatínek hrál jenom po České republice nebo v Německu. Ale Timo je světoznámý. To je ten úděl můj, když vím, že vstupuju do manželského vztahu s někým, kdo bude asi celý život cestovat. Mám dvě možnosti. Buď se rozejdeme, nebo se vezmeme a přistoupím na ty podmínky," obhajuje Dominika svého manžela.

Timo čtyři roky nefungoval

I když je aktuálně Dominika Gottová s manželem spokojená, mají za sebou velice temné období. Finský muzikant trpí maniodepresemi a vážná nemoc velmi ovlivnila jejich vztah.

"Timo má za sebou depresivní fázi, kdy nebyl čtyři roky téměř schopen fungovat. Jenom ležel na gauči a stěžoval si, že nemůže nic. Ani do obchodu," vypráví Dominika, která si z tohoto důvodu vztah na dálku nemůže vynachválit.

"Přijede domů koncem května. Tak nějakou dobu budeme zase spolu. Alespoň se neomrzíme, jako když přijde manžel každý den po práci v šest večer domů," uzavřela Gottová, která je v Praze pouze na skok a brzy se vrací ho Helsinek, kde je dle svých slov spokojená.