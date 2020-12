Dominika Gottová o Ivaně Gottové: "Její slova jsou jen další výkřik do prázdna!"

"Kvůli rozhovoru do dokumentu o mém otci mě už v říjnu oslovil německý novinář a reportér Hartmut Kascha, který spolupracuje jak s televizí MDR, tak s deníkem Bild. Komunikujeme spolu po e-mailu a po včerejším večerním telefonátu jsme posunuli natáčení na polovinu prosince. Chce se v Praze sejít i s dalšími tátovými kolegy a také s mojí maminkou. Nyní by to nebylo kvůli opatřením možné," vysvětlila Dominika Gottová výše zmíněnému webu, jak to s natáčením aktuálně je.

Dcera Slavíka pak ještě přidala vzkaz pro svou macechu a její tiskovou mluvčí! "Výrok paní Stolzové o tom, že německá televize nic o projektu neví, beru jako další výkřik do prázdna od osoby, která o mém životě a nabídkách, které dostávám, nic neví," vzkázala Dominika!

Pravdou je, že vztahy Dominiky a Ivany Gottových jsou již od pohřbu Karla Gotta na bodu mrazu a nevypadá to, že by se situace měla k lepšímu. Necháme se tedy překvapit, zda bude ještě slavná vdova reagovat, nebo nechá situaci vyšumět…