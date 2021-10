Dominika Gottová se opět pustila do Ivany: Hrozila otci rozvodem kvůli Kovácsové

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová a Ivana Gottová se po smrti Karla Gotta přestaly stýkat a jejich vztahy jsou na bodu mrazu. Nejstarší dcera zesnulého zpěváka navíc nevynechá jedinou příležitost se opřít do vdovy po otci. Krátce před uvedením filmu Karel do kin obvinila Dominika Ivanu Gottovou z vydírání jejího tatínka.

Dominika Gottová s Ivanou Gottovou už asi nikdy nebudou dobré kamarádky. Dokud byl Karel Gott naživu, dařilo se mu rodinné vztahy držet pohromadě, po jeho smrti se ale vše rozpadlo.

Zpěvákova prvorozená dcera Dominika, která má právem nálepku černé ovce rodiny, se už na pohřbu začala hádat se svou macechou Ivanou a tento stav trvá dodnes.

Zatímco Ivana Gottová si drží dekórum a k výrokům své nevlastní dcery se nijak mediálně nevyjadřuje, Dominika Gottová neustále přilévá olej do ohně. Tentokrát vdovu obvinila z krádeže peněz a vydírání.

Gott přislíbil své exmilence Antonii Zacpalové financování domova důchodců

"Můj tatínek za života přislíbil mé mamince, že jí bude finančně pomáhat s placením soukromého pokoje v domově pro seniory, který by finančně z důchodu neutáhla. Šlo o částku pět tisíc korun měsíčně. Otec si, dle sdělení mé maminky, přál, aby tento poplatek byl z jeho pozůstalosti zasílaný i po jeho smrti. Dělo se tak až do letošního července, kdy poplatek přestal bez odůvodnění paní Ivany Gottové chodit," napsala Dominika Gottová ve svém vyjádření, které rozeslala do médií.

Ve svém dopise dcera zpěváka mimo jiné tvrdí, že Ivana Gottová nedodržela údajné poslední přání jejího otce. "Nezajímá se o místo posledního odpočinku jeho rodičů v Újezdu u Svatého Kříže, kde chtěl být, jak se mi sám svěřil, pochovaný. Komplikuje vzpomínkové projekty, které se chystají, a v neposlední řadě jak zasahuje do otcových rozhodnutí," nebrala si Dominika s macechou servítky. Nejvíce ale Gottovu dceru zvedl ze židle poslední status Ivany Gottové na sociální síti, na který také ihned zareagovala.

Ivana Gottová útoky Dominiky ignoruje

"V souvislosti s připomínkou druhého výročí odchodu mého tatínka jsem si ve Finsku přečetla vyjádření jeho manželky Ivany Gottové. Píše o tom, že můj otec měl strach, že se po jeho smrti pustí do Ivany média. Strach měl oprávněný. Po tom všem, co mu paní Gottová způsobila za psychické starosti, když ho odřezávala od přátel a hrozila mu rozvodem, pokud neutne setkávání s celoživotní přítelkyní Alicí Kovácsovou. Sám se mi se vším svěřoval," napsala Dominika Gottová z Finska a opět vytáhla otcovu bývalou milenku, se kterou podle ní měl Karel Gott nemanželského syna.

"Sama nejsem bez chyby, způsobila jsem řadu potíží a otci jeho poslední měsíce života svými starostmi neusnadnila, ale byla bych ráda, abyste věděli, že jsou věci, které zkrátka přehlížet nemohu. O lžích o mé osobě, že jsem chtěla brát fotografy za tatínkem do nemocnice, které nechala paní Gottová napsat do otcovy knihy Má cesta za štěstím, nemluvě," dodala ve svém prohlášení Gottová s tím, že se už tento měsíc chystá do Prahy.

Ivana Gottová se k výroků Dominiky dlouhodobě nevyjadřuje a stejně tomu bylo i tentokrát. "Paní Ivana Gottová se k Dominice mediálně nevyjadřuje," sdělila tisková mluvčí rodiny, v den premiéry dokumentu Karel.

Ivana Gottová napsala před pár dny manželovi do nebe dojemný vzkaz.