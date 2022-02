Dominika Gottová se drsně opřela do macechy Ivany: Tatínkovi by se to nelíbilo

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová nevynechá jedinou příležitost kritizovat kroky Ivany Gottové. Nejstarší dcera Slavíka nyní vyzvala svou macechu k tomu, aby vrátila finanční výpomoc, kterou získala firma Karel Gott Agency s.r.o. jako náplast za ztráty v covidové pandemii. Podle Dominiky je nehoráznost, že dobře vydělávající firma čerpala dotaze a vyzvala proto Ivanu k okamžitému vrácení částky 1,3 milionu korun.

Dominika Gottová sice nedávno odletěla do Finska, rozruch ale zvládá dělat nejstarší dcera Karla Gotta i z tisíce kilometrů vzdálené země.

Není tajemstvím, že Dominika má velice napjaté vztahy se svou macechou Ivanou Gottovou a ty se každým dnem ještě zhoršují. Tentokrát se Gottova dcera navezla do vdovy kvůli dotacím, které získala firma Karel Gott Agency s.r.o. i přesto, že v době covidu vydělávala.

Dominika Gottová proto napsala do redakce extra.cz dopis, kde vyzvala Ivanu Gottovou k vrácení částky 1,3 milionů.

Ivaně Gottové přistálo na účtě téměř 1,5 milionu

"Dobrý den do Česka, ráda bych upozornila na informace, které se týkají firmy manželky mého otce, pana Karla Gotta. S velkým údivem jsem zjistila, že paní Ivana Gottová, jako jednatelka Karel Gott Agency, s.r.o., dostala od státu během koronavirové pandemie dvě finanční podpory. Nejprve 969 864 Kč ve výzvě číslo 2 a následně 352 752 Kč ve výzvě číslo 3," informovala Dominika Gottová ve svém psaní pro zmíněný web a jako důkaz přiložila k dopisu také odkaz na web hlidacstatu.cz, kde jsou veškeré informace ohledně dotací k dohledání.

Dominika také zdůraznila, že zatímco se mnoho krachujících podniků či firem kompenzací vůbec nedočkalo, její macecha na ně dosáhla i přesto, že Gottova firma nebyla ve ztrátách.

"Zatímco mnoho českých podnikatelů, kteří svou činnost v době pandemie vykonávat nemohli, na peníze nedosáhli nebo na ně doteď čekají, manželka mého otce přijala od českého státu takto vysoké peníze," rozčiluje se Dominika Gottová a dodává výčet výdělků otcovy agentury.

Nelíbilo by se to ani tatínkovi

"Novinářům na otázky k tomuto tématu neodpovídá. Jedinou odloženou činností agentury Karel Gott Agency v době covidu byly, jak jsem zjistila, dva již dříve vyprodané vzpomínkové koncerty na mého otce v pražské O2 areně. Tržba za ně je dost vysoká a paní Gottová zcela jistě dotaci od státu, ať už na pokrytí jakýchkoli nákladů, nepotřebovala!" tvrdí Dominika s tím, že Ivana Gottová si v minulém roce vydělala prostřednictvím rodinné firmy desítky milionů za prodej Gottovy autobiografie a prodané vstupenky na film Karel.

"Už v roce 2020, což byl první covidový rok, měla firma Karel Gott Agency zisk 3 200 000 Kč, jak vyplývá ze sbírky listin na justice.cz. Jak dopadl loňský rok, zatím v systému napsáno není," vysvětlila Dominika Gottová, proč se rozhodla věc zmedializovat.

Zpěvákova prvorozená dcera je přesvědčená, že by s přijetím sumy nesouhlasil ani její zesnulý otec. "Výzvu k vrácení peněz činím proto, že se mi takový postup agentury, která pečuje o uměleckou pozůstalost mého otce, hrubě nelíbí a myslím, že by se to nelíbilo ani tatínkovi," uzavřela. Celou kauzu hodlá Dominika více rozebrat v pokračování knihy Poslední roky s Karlem, na které aktuálně pracuje.

Film Karel vydělal rodině Gottových miliony