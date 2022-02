Dominika Gottová je znechucená z otcova filmu: Už ho nikdy nechci vidět

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová se nakonec v dokumentu Karel na vlastní přání neobjevila, přesto ale měla dcera Karla Gotta potřebu se k filmu vyjádřit. Podle Dominiky se její otec natáčel v nedůstojných situacích, což by prý normálně nikdy nedovolil.

Dominika Gottová se sice zúčastnila natáčení filmu Karel, nakonec ale byla z vlastní vůle vystřižena. Nejstarší dcera se nakonec v dokumentu objeví pouze na fotografii z dětství a na záběrech z pohřbu v Katedrále svatého Víta.

"Jsem ráda, že tam záběry z našeho posledního setkání nejsou, vypadala jsem příšerně," nechala se slyšet Dominika s tím, že v té době prožívala těžké období, které se na ni projevilo i vizuálně.

Ačkoliv film Karel už měl premiéru několik měsíců zpět, Dominika se na něj podívala teprve během svého pobytu v Praze a neskrývala pohoršení i šok z výsledného díla.

Proč to udělal

Prvorozená dcera Karla Gotta byla po zhlédnutí dokumentu velice nemile překvapená, k čemu se její otec před smrtí rozhodl. "Nechápu, jak se mohl táta nechat natáčet v situacích, které jinak celý svůj profesní život veřejnosti ukazovat nechtěl," svěřila se Dominika Gottová před svým odletem do Finska webu ahaonline.cz.

"Třeba v těch, jak mu berou krev, jak mu není dobře, jak chřadne, jak nemá hlas… Sakra, proč to udělal?" dodala uplakaná Dominika, která se prý dodnes s odchodem tatínka nemůže vyrovnat.

Chtěl Gott zajistit rodinu?

Dominika Gottová dokonce podle zmíněného webu spekuluje o tom, zda bylo záměrem jejího otce natočením dokumentu ještě více finančně zajistit svou manželku Ivanu a nejmladší dcery Charlotte a Nelly.

Dominika totiž nedokáže pochopit, proč by se jinak nechal její slavný tatínek natáčet v choulostivých situacích.

"Byl neuvěřitelně statečný, to je v tom filmu vidět! Ale nebyl to už on, protože vážně nikdy nechtěl, aby lidé viděli, že ho něco trápí. Ten film jsem probrečela a už ho vidět nechci," uzavřela Gottová.