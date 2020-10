Utajené snímky Gotta s dcerou Dominikou: Dosud je nikdo nespatřil

„Snad se vám kniha bude líbit. Dalo mi to dost zabrat. Někdy ta minulost nebyla vůbec lehká, však ani přítomnost není. Do budoucna však někdy snad bude lépe. Přeji vám jen to nejlepší. Hezký večer. Jdu si teď taky zavzpomínat sama na tatínka,“ ukončila svoji řeč.

Na zmíněné akci nechyběla ani Šárka Rezková, jenž byla kmotrou díla. Dominika Gottová u ní po návratu do Čech bydlela. „Luboš mě požádal, abych se stala kmotrou této knihy. Ta kniha se tvořila u mě doma. Občas jsem i zaslechla, jak to Dominika namlouvala. S Lubošem nás pojí hluboké přátelství. Šla jsem do toho s tím, že jsem chtěla podpořit jeho,“ vysvětlila Rezková.