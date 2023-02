Dominika Gottová doplácí na svou lenost, přišla o pořádný balík peněz

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová už dlouhé měsíce žije ve Finsku ze státní podpory a hledá si práci. O pozici ostrahy v nákupním centru už dcera Karla Gotta hovoří téměř dva roky, mezitím ale opět změnila plány a měla spolupracovat se svým manželem Timem Tolkkim. Z Čech navíc přišla Gottové nabídka, díky níž mohla dostávat pravidelný měsíční příjem, aniž by proto cokoliv dělala. Kvůli vlastní nezodpovědnosti se ale nakonec Dominika o lukrativní kšeft sama připravila.

V centru Prahy vznikla vzpomínková kavárna pro fanoušky Karla Gotta, kde je plno snímků národem milovaného zpěváka a návštěvníci si tam mohou vychutnat jeho oblíbenou kávu či dezerty.

"Budujeme místo, kde lidé budou moci na Karla zavzpomínat. Třeba tím, že si dají jeho oblíbenou kávu. Více zatím prozrazovat nechci," uvedl pro Expres před otevřením novinář Luboš Procházka s tím, že zřídit kavárnu mu pomáhal například i snoubenec zpěvačky Šárky Rezkové Miroslav Kolodziej.

Do projektu měla být zapojena i zpěvákova nejstarší dcera Dominika Gottová, která byla údajně oslovena, zda by propůjčila své jméno jako oficiální název podniku. "Kdyby souhlasila, kavárna by se jmenovala po ní. Bylo by to nejspíše Dominika Gott café. Majitelé jí nabídli zhruba třicet tisíc měsíčně za to, že propůjčí své jméno a objeví se na otvíračce podniku. Nic víc by dělat nemusela. Ona ale nebyla schopná se s nimi domluvit, takže nic nedostane," vysvětlil zdroj Expresu, který si nepřál být jmenován.

Mrtvá žena a práce v manželově firmě

Z jakého důvodu Dominika Gottová odmítla lukrativní kšeft, zatím zůstává záhadou. Nedávno přišla o vysněnou práci ostrahy v nákupním centru, o které mluvila poslední dva roky a dokonce opakovaně skládala potřebné zkoušky.

Ve firmě prý nedávno zemřela pětatřicetiletá zaměstnankyně a podle Gottové případ nyní řeší policie a proto už o pozici nestojí. "Tuhle práci vážně dělat nechci," postěžovala si Dominika, které brzy v Helsinkách odeberou státní podporu.

Z nedostatku financí si ale evidentně Gottova dcera nedělá těžkou hlavu a před fiaskem s kavárnou plánovala nastoupit do firmy svého manžela Tima Tolkkiho.

"Možná se mi naskytne docela jiná nová práce. Timo bude zakládat na konci března, po turné v Jižní Americe, vlastní firmu. Půjde o jeho management, který bude řešit věci ohledně jeho koncertování a desek, a také produkci a mixáže. Timo říkal, že je možné, že bych mohla pracovat pro něj, což by bylo úplně nejlepší. Pracovat v klidu doma pro vlastní rodinu, to je práce snů," radovala se před pár týdny. Zda právě na tento příjem Dominika v budoucnu spoléhá, zatím není jasné. Ke spolupráci s kavárnou se totiž Gottová doposud nevyjádřila.