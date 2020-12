Dominika Gottová: "Tatínek doufal, i když už mu lékaři nedávali naděje!"

Pro Dominiku Gottovou byla ztráta otce obrovská rána, se kterou se dones nesmířila.

"Naposledy jsem s tátou mluvila přibližně týden před jeho odchodem. Telefonovala jsem s ním, zněl velmi nadějně, ač se necítil vůbec dobře," odhalila dcera zpěváka výše zmíněnému webu.

I když o vážné diagnóze Gottová věděla, ze smrti otce byla prý překvapená, bojoval totiž až do samotného konce! "Říkal mi, že ho posiluje rodinný kruh, že mu dělají radost jeho holčičky a stále doufal, že to bude dobré. V té naději, že to všechno dobře dopadne, jsem žila i já, přestože jsem jeho vážný zdravotní stav konzultovala s lékařkou, která už mu tolik nadějí nedávala," zavzpomínala Dominika Gottová. Jaké má ale nejsilnější zážitky se slavným tatínkem?