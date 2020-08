Dominika Gottová: O rakovině otce jediná nevěděla! Lhali jí všichni!

Dominika Gottová nemá se svými příbuznými zrovna ideální vztahy. Ačkoliv prvorozená dcera zpěváka ještě nedávno tvrdila, že kromě vdovy Ivany žádné problémy s nikým nemá, její sestra Lucie řekla do médií pravý opak!

"Dominika se mi neozvala několik let, naposledy v roce 2016, kdy mě odstřihla ze svého života. I přesto, že jsem jí přála k narozeninám a Vánocům, kontakt neopětovala. Co se vrátila z Finska zpět do Čech, neposlala mi ani své nové telefonní číslo," prozradila Lucie Kovaříková deníku Blesk.

I když spor mezi sestrami vygradoval až po smrti Karla Gotta, postupně se odhaluje, že vše začalo mnohem dříve!

Dobré vztahy sester držel pohromadě Karel Gott.

Zdroj: Profimedia

Karel Gott neměl rád skandály a proto si zakládal na tom, aby v jeho rodině panovaly harmonické vztahy. Zpětně se ale ukazuje, že dcery se kvůli němu překonávaly!

Dominiku Gottovou prý nejvíce mrzí fakt, že se o smrtelné nemoci svého otce dozvěděla jako poslední a nelíbí se jí ani důvod, proč rodina tuto informaci před ní tajila! "Táta mi tehdy tvrdil, že mu nic není, že si jen doléčuje zápal plic. Jak se mi podařilo zjistit, Lucii tehdy o svém vážném onemocnění s Ivanou řekl. Ale přede mnou to zatajili," vzpomínala pro Blesk zklamaná prvorozená dcera zpěváka.

"Ivana mi to řekla jako poslední. Tvrdila, že mi to s tátou sdělit odmítali, abych o tom nikde nemluvila. Ale já bych to proboha nikde neřekla," tvrdí šokovaná Dominika. Navíc dodává, že Lucie nebyla schopná jí nic říct do očí!