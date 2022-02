Dominika Gottová chce pokračovat v hudební kariéře: Podpora žen ji nakopla

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová napsala společně s Petrem Vojnarem a producentem Gabrielem Grillottim skladbu, kterou věnovala svému zesnulému otci a píseň zatím sklízí překvapivě převážně pozitivní ohlasy. Dcera Karla Gotta proto nevylučuje, že v budoucnu kývne na další hudební spolupráce.

Dominika Gottová po smrti Karla Gotta zažívala různé temné pocity, které se rozhodla zhudebnit a odkrýt tak široké veřejnosti, jak se cítí sama bez ochrany slavného tatínka.

Ačkoliv nejstarší dcera Slavíka nepodědila hudební talent, s pomocí Petra Vojnara a Gabriela Grillottiho svá slova stesku a zklamání nakonec v písni zarecitovala a zpěvu se ujal italský producent.

Hudební kritici dílo označují jako brak, fanoušci ale Gottovou vychvalují do nebes a písnička během pár dní nasbírala před 150 tisíc zhlédnutí. Proto se Dominika v budoucnu prý nebrání další tvorbě.

Tolkkimu se skladba nelíbí

Dominika Gottová se snaží negativní kritiku své písně Pro tebe přehlížet. "Tak ať to ti, kterým se to nelíbí, neposlouchají. Existuje spousta jiné muziky," řekla Blesku s tím, že to samé kdysi dělal její otec.

Gottová ale přiznala, že pochvalu nedostala od svého manžela, hudebníka Tima Tolkkiho. "Pouštěla jsem mu ji a nadšený nebyl! Ale on je to tvrďák, takže se mu nedivím," bere Dominika slova Tima s humorem.

Spoluautor Petr Vojnar je naopak ohledně tvorby Dominiky zatím velice optimistický. "Věděli jsme, že děláme kontroverzní projekt. Věděli jsme, že se lidé budou vyjadřovat. Ale máme i spoustu pozitivních reakcí, hlavně od žen," doplnil Gottovou moderátor. "Pokud zase přijde s nějakou nabídkou, velmi ráda si zopakuji spolupráci," tvrdí Dominika, kterou showbyznys evidentně začal lákat.

Smutek i úleva

Gottovu prvorozenou dceru nejspíš nabudila podpora fanynek na Youtube, které jí vyjadřují soucit a chválí hudební počin. "Dominiku jsem nikdy nemusela, jsem překvapená, jak krásně vypadá, jak píseň pojala, je z ní cítit smutek, ale i úleva…Opravdu krásné," opěvují posluchačky tklivou skladbu.

"Odešel jsi, jednoho dne se to muselo stát. Vždy jsem stávala za oponou, vždy jsem obdivovala tvoji sílu. Usmál jsi se na mě z pódia, zatímco já se na tebe dívala. A když jsi mě pak vzal do náruče, byla jsem ta nejšťastnější holčička na světě. Měla jsem štěstí, že jsi byl můj táta, se vší tvou noblesou. Každý tě miloval pro radost a lásku, kterou jsi dával nejenom mně. Zůstala jsem sama a soudí mě, jsem nemilovaná. Když nevím kudy kam, snažím se být jako ty. Uvnitř jsem stejná jako ty, v mém srdci je láska a vůle žít. Ale je těžké rozhodovat se sama. Oči kolem mě neustále sledují, nechtějí chápat, že to nejsi ty. Jejich přísný pohled mě zraňuje a já nemám tvou sílu. Snažím se vše zvládnout, ale jsem sama," stojí v textu, který napsala Dominika Gottová a upravil ho Petr Vojnar.

Za jak dlouho ale chystá Dominika vypustit do světa další hit, zatím neprozradila.

