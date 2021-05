Dominika Gottová prodává dárky od otce: Kartářka předpověděla, co s ní bude dál

Je to několik týdnů, co Dominika Gottová usoudila, že Čechy nejsou nic pro ní a po dvou letech skandálů se rozhodla vrátit zpět do Finska. A aby toho nebylo málo, opět se dala dohromady s manželem Timem Tolkkim. Co s ní bude do budoucna, zlepší se její zdravotní stav i finanční situace? To prozradí vědma Helen Staňků!

Dominka Gottová se ve svém životě od smrti tatínka tak nějak plácá. Opakovaně se dostala do rukou lékařů, kteří jí několikrát důrazně doporučili naprosto změnit svůj životní styl a jít se léčit. Gottová ale vždy vydržela jen několik dní a následně z léčebny prchla a prohlásila, že vše zvládne sama.

Stejné je to i s manželem, kterému nemohla přijít na jméno, utekla před ním z Finska do Česka a snažila se na něj zapomenout. Tim se ale nedal a o svou milou začal bojovat. Přijel do naší vlasti, začal dávat jeden rozhovor za druhým a snažil se Dominiku opět získat na svou stranu. To se mu nakonec podařilo. Dcera Karla Gotta mu vše odpustila a opět se k němu vrátila.

Velký návrat k manželovi

„Už jsme s manželem opět spolu, máme ve Finsku pronajatý byt. Během těch dvou bouřlivých let jsem mu postupně začala odpouštět a začalo se mi stýskat. Poslední měsíc jsem už jen plakala a chtěla být s ním. Ostatní mě varují, že Timo je psychicky nemocný a může dojít zase k nějakému maléru. Ano, vím to a beru na svá bedra riziko, že se může něco odehrát,“ prozradila blondýna, která se před několika týdny vrátila zpět do Finska, pro iDnes.cz.

Dominičina maminka žijící v domově pro seniory z rozhodnutí dcery nebyla moc nadšena, ale nic se nedalo dělat. Dcera si nedala říct. Matka jí tak dala poslední dárek po Gottovi, který pro ni střežila. Jde o řetízek, který si u ní před časem zapomněla. Možná je dobře, že ho u sebe neměla, spoustu dárků od tatínka prý ve finanční krizi prodala

„Ve finanční krizi jsem byla nucena dárky od táty prodat, některé mi byly odcizeny. Proto mě překvapila maminka, když mi předala krásný zlatý řetízek, který mi kdysi táta daroval," radovala se Dominika.

S nevlastními sestrami se nevídá

Se svými nevlastními sestrami se Dominika prý nevídá a se svojí macechou Ivanou Gottovou také ne. Neměla tedy důvod se s nimi před odjezdem loučit. Hrob tatínka však na pražských Malvazinkách samozřejmě navštívila.

„Půjdu mu říct, co to zase vyvádím, že se zase vracím do země, která je pro něj absolutně neatraktivní. To bude taková rozlučka, než zase přijedu navštívit Čechy,“ svěřila se pro iDnes.cz.

Dominika se prý na nový začátek velmi těší. Chce se opět vrátit do práce v oblasti security, učit se jazyky a hlavně žít bez zájmu médií.

„Ve Finsku jsem úplně neznámá ženská. Mohu si ven vyjít nenamalovaná a v teplácích a nikomu to nevadí,“ těšila se před odjezdem, ale také vzpomínala, že jí bude velmi chybět maminka a česká kuchyně.

Názor kartářky

Zdroj: archiv Helen Staňků

Na to, jak bude Dominka žít do budoucna, jsme se zeptali slavné kartářky Helen Stanku:

"Devítka žaludská a osmička žaludská vedle sebe ukázaly, že v následujících několika měsících bude opět ve výkyvech. Ve sporech sice bude chvíli klid, a když si Dominka bude myslet, že se blýská na lepší zítřky, přijde starost kolem praktické stránky života a peněz. Tato starost bude svázána s mužem. To prozradila desítka žaludská, kulový král a listový král. Gottové ale nakonec pomohou přátelé, spíše to vypadá na ženu. Žaludský spodek, devítka kulová, semdička kulová a boží oko ukazují, že nebude na stejném místě jako Dominika. Pak se na nějakou chvíli Dominice uleví. I od manžela bude mít na chvíli klid, ale jen na chvíli. Pak opět přijdou mrzutosti a papírové taškařice. No a následovat bude opět udobřování a do toho se na obzoru objeví nový nápadník. Pokud si padnou do oka, kdo ví! Možná však bude nápadníků i víc a od jednoho se dočká i nepříjemností, bude jí dělat problémy."

Na Dominiku mluvící o svých problémech se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube