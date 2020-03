Dominika Gottová si může oddechnout: Koronavirus jako záchrana!

Dominika Gottová nejspíš s odstupem času lituje, že svůj život neprožila zrovna ideálně. Před dvaceti lety se seznámila s Timem Tolkkim, který jí podle Karla Gotta od začátku táhl ke dnu.

Slavný zpěvák měl na partnera své nejstarší dcery vždy negativní názor a pro svou holčičku si přál něco lepšího. Dominika ovšem měla svou hlavu a od nikoho si nenechala poradit a nakonec si finského hudebníka potají vzala.

Devatenáct let poté se vrátila do Čech naprosto zbědovaná, závislá na alkoholu a lécích, a ke všemu velmi zadlužená. Nyní ale konečně vypadá, že by se mohlo Gottové blýskat na lepší časy a paradoxně za to může i koronavirus!