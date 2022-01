Dominika Gottová svým zpěvem u lidí boduje, kritici ale její dílo vidí jinak

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová napsala svému otci dojemnou skladbu Pro tebe a zatímco kritici dílo označují za brak, u fanoušků Karla Gotta našla jeho nejstarší dcera překvapivě zastání. Píseň za dva dny zhlédlo před sedmdesát tisíc lidí a v komentářích převládá chvála.

Dominika Gottová je odjakživa černou ovcí rodiny a možná i to ji vedlo k sepsání textu k písni Pro tebe, kde popisuje své nejhlubší myšlenky a pocity. Být dcerou slavného otce nebylo pro Dominiku jednoduché, Gott navíc dlouhé roky o dceru nejevil zájem a nebyl zrovna příkladným rodičem.

"Odešel jsi, jednoho dne se to muselo stát. Vždy jsem stávala za oponou, vždy jsem obdivovala tvoji sílu. Usmál jsi se na mě z pódia, zatímco já se na tebe dívala. A když jsi mě pak vzal do náruče, byla jsem ta nejšťastnější holčička na světě. Měla jsem štěstí, že jsi byl můj táta, se vší tvou noblesou. Každý tě miloval pro radost a lásku, kterou jsi dával. Nejen mně. Zůstala jsem sama a soudí mě, jsem nemilovaná. Když nevím kudy kam, snažím se být jako ty. Uvnitř jsem stejná jako ty, v mém srdci je láska a vůle žít. Ale je těžké rozhodovat se sama. Oči kolem mě neustále sledují, nechtějí chápat, že to nejsi ty. Jejich přísný pohled mě zraňuje a já nemám tvou sílu. Snažím se vše zvládnout, ale jsem sama," recituje Gottová ve svém duetu s Gabrielem Grillottim.

Zatímco hudební kritici jsou z díla Gottové zděšení, u veřejnosti zatím boduje.

Nádherné vyznání plné smutku

"Myslím si, že píseň je spíš určená lidem, kteří ji jen kritizují. Jako každý jiný si přeje, aby ji brali takovou jaká je a nedělali z ní nějaké monstrum. Myslím si, že je to hodná žena, která se cítí být moc sama. Přeji jí hodně štěstí a lidi, kteří ji budou brát takovou jaká je. A skladba je moc hezká - i když smutná," zastávají se Dominiky Gottové fanoušci pod videoklipem na Youtube.

"Nádherná melodie a vyznání, které je plné smutku. Dominika je hodná holka s nevyřešeným vztahem k otci. Přeju jí štěstí a lásku," nešetří komentující chválou.

Někdo dokonce situaci Dominiky dává za vinu jejímu zesnulému otci. "Povedený text, moc smutné. Zdá se, že tímto se konečně rozloučila se svým otcem, který jí věnoval málo času a místo porozumění, lásky a normální rodičovské výchovy, jí dával dary a peníze. Je načase jít si svou vlastní cestou, přeji Dominice hodně štěstí," povzbuzují Gottovou desítky lidí.

Kritici mají jasno

U odborných kritiků už píseň Dominiky Gottové a Gabriela Grillottiho Pro tebe tolik chvály nesklízí.

"Dominika má na svůj věk zajímavý, ale trochu starý hlas. Jako interpretka je ale nic moc. Člověk má pocit, že to čte rovnou z papíru. Skladba připomíná francouzské šansony z 50. let. Čili je sto let za opicemi! V populární hudbě neexistuje pojem kýč, ale pojem s*ačka. Ano, to platí i o klipu. Ta patří do hvězdné pěchoty!" řekl Blesku zcela bez servítek rozhlasový dramaturg Josef Vlček.

Čísla zhlédnutí ale stoupají Gottové velice rychle, což znamená, že si hit své fanoušky rozhodně našel. Pokud bude dílo úspěšné, je klidně možné, že bude Dominika navzdory kritice ve svém hudebním úsilí pokračovat.

Skladba Dominiky Gottové vyvolává smíšené reakce

