Dominika Gottová o rozvodu své sestry Lucie: "Má v tom prsty macecha Ivana!"

Ivana Gottová a Dominika Gottová mají vztahy poslední měsíce pod bodem mrazu. Dcera a manželka Karla Gotta jsou zkrátka natolik odlišné, že nedokážou najít společnou cestu.

Jiné to ale je s mladší dcerou zpěváka Lucií! Ta s Ivanou Gottovou skvěle vychází, a je s ní pravidelně v kontaktu.

Dominika ale tvrdí, že kamarádský vztah Lucie a Ivany měl za následek rozpad manželství Kovaříkových! Vdova má prý na její mladší sestru špatný vliv!

Vztahy v rodině jsou napjaté.

Zdroj: Profimedia

"To je mi líto, nevěděla jsem o tom. Ale trochu jsem tušila, že se něco děje,“ řekla deníku Aha! prvorozená dcera zpěváka Dominika Gottová.

O krizi v manželství sestry prý tušila, jelikož jí Kovařík kontaktoval! "Když jsem se v prosinci vrátila do Česka, tak mi Honza od Lucky psal, zda se neuvidíme, že by byl rád, kdybych přijela. Postěžoval si přitom, že je Lucka hodně pod vlivem Ivany a že kvůli tomu mají doma problémy," neodpustila si Gottová rýpnutí do vdovy po otci!

Ivana Gottová přitom skrze tiskovou mluvčí Stolzovou pár dní předtím poslala vyjádření, že se "Dominika o rodinu svého otce nejeví žádný zájem, je dospělá, a tedy zodpovědná za své jednání!"

Ačkoliv sama Dominika tvrdila, že se sestrou Lucií má vztahy v pořádku, ukázalo se, že ve skutečnosti jsou také rozhádané!