Dominika byla ve vatě! Gott ji zahrnoval luxusem, který jí každý záviděl

Na jednu stranu tedy říká, že peněz měly díky zpěvákovi dost, ale později dodává, závratné sumy matce nedával. V knize hovoří sama Antonie Zacpalová.

„Dokonce se se mnou i vyrovnal za ten první půlrok, kdy Dominiku odmítal. Potom platil měsíčně a vím, že to bylo nějak odstupňováno podle věku, ale částky už se nepamatuji. Nebyly to horentní sumy. Dobře jsme z toho vyšly, ale kdyby přišlo nějaké nečekané vydání, bylo by to špatné, zavzpomínala na minulost Zacpalová.