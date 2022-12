Dominika Gottová má obrovský strach o maminku: Sotva mluvila, nezní vůbec dobře

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová si v těchto dnech dělá veliké starosti o svoji maminku Antonii Zacpalovou, která onemocněla těžkou chřipkou. Bývalá tanečnice na tom prý není nejlépe a vzhledem k vysokému věku má její dcera oprávněné obavy.

Dominika Gottová je ve Finsku strachy bez sebe. Dcera Karla Gotta se totiž dozvěděla, že její milovaná maminka Antonie Zacpalová v Čechách zápasí s těžkou chřipkou.

"Mám o ni strach, protože nezněla vůbec dobře," svěřila se Dominika webu ahaonline.cz. "Sotva mluvila. Doufám, že se z té chřipky, nebo co to je, dostane. Není nejmladší, proto se bojím," dodala vyděšená Gottová.

Bývalá tanečnice žije už několik let v domově pro seniory ve Vysočanech a její dcera proto doufá, že se jí dostane náležité péče. Jelikož je maminka Dominiky Gottové čtyřikrát naočkovaná, nemělo by se prý jednat o covid, který už v minulosti jednou prodělala.

Dvakrát tolik peněz za nicnedělání

Dominika Gottová se před dvěma lety vrátila z Čech do Finska, kde žije se svým manželem Timem Tolkkim. Život v Helsinkách si dcera Slavíka velmi pochvaluje a to zvlášť kvůli finanční situaci. V zahraničí totiž pobírá podporu od státu, díky které nemusí ani chodit do práce.

"Všichni říkají, ježíšmarjá, ty bydlíš v Helsinkách, tam je draho. Ano, ale když vám řeknu, že jsem tady v Praze, hlavním městě České republiky, pobírala 19 500 korun čistého, ale v Helsinkách, zatímco jsem nezaměstnaná, mám dvakrát tolik. A když jsem tam pracovala, tak jsem měla 40 tisíc. Já v Praze nemůžu vyžít. Když jdu tady občas pro svačinu do Alberta, tak si říkám: panebože, tady ty potraviny jsou stejně drahé jako u nás. Ale tam jsou jiné výplaty. Mám dvakrát tolik za nicnedělání," přiznala před časem výše webu Extra. I když Dominika s penězi vystačí, už delší dobu se pokouší získat vysněnou práci jako ochranka v nákupním středisku.

"Přijali mě do firmy v oboru security, která se věnuje ostraze objektů. Vyčkávám na nástup do zaměstnání a přidělení místa. Mám za sebou dva týdny přednášek, teď se učím na zkoušky. Je to hodně těžké," pochlubila se nedávno Blesku. Potřebné zkoušky ale dělá Gottová již od minulého roku a zatím do zaměstnání stále nenastoupila. Necháme se tedy překvapit, zda svůj plán dotáhne do konce nebo bude dál přežívat ze štědrých finských příspěvků.

