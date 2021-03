Dominika Gottová: Tlak z placení dvou nájmů a náhlý odlet Tima. Vrátí se domů?

Dominika Gottová nedávno odjela do Finska a plánovala začít nový život po boku svého manžela Tima Tolkkiho. Jenže idylka v Helsinkách se rychle rozplynula, finský hudebník nečekaně odletěl do Mexika a dceru Karla Gotta nechal na vše samotnou!

Dominika Gottová opustila Prahu zhruba před měsícem. Ve Finsku si se svým manželem Timem Tolkkim požádala o sociální bydlení, a proto odletěla zařídit vše potřebné.

"Ve Finsku se nám s Timem daří dobře. Dostali jsme státní byt, který si teď zařizujeme, a já se snažím si tady najít práci," ozvala se nedávno z Helsinek nejstarší dcera Karla Gotta redaktorům Super.cz.

Jenže na zařizování zůstala Gottová nakonec sama, její manžel totiž pláchl do Mexika. Původně měl hudebník odletět až v dubnu, nakonec ale svou cestu z nepochopitelných důvodů urychlil. Při cestě navíc Tolkki zažil drsný zásah na hranicích.

Tolkki musel čekat dlouhé hodiny na hranicích



"Po třiadvaceti hodinách cestování jsem stál tři hodiny v imigrační linii. Nikdy předtím jsem nic podobného neviděl. Bylo tam 600 Gringos, (Gringo je termín, používaný převážně ve španělsky a portugalsky mluvících zemích, označující cizince bílé pleti pozn. redakce) dobře 599 a já. Přišel jsem kvůli tomu o svůj let do Guadalajary. Můj přítel Miquel mi pomohl ven. Takže nakonec letím zítra. Dnes v noci spím u něj," ozval se Timo Tolkki na svém Facebooku z dobrodružné cesty do Mexika.

Hudebník chce znovu rozjet svou kariéru, a tak neváhal opustit Dominku Gottovou a vyjel vstříc svým snům.

Jenže Gottová zatím nemá ani práci a v Praze musí platit nájem v bytě, kde ji drží velice nevýhodná nájemní smlouva. Pomůže jí zadlužený Tolkki, když je tisíce kilometrů daleko?

Dominika Gottová musí platit jeden nájem v Helsinkách a druhý v Praze

"Já jako nájemce jsem si v souvislosti s nájemní smlouvou vědoma, že pokud se ocitnu v prodlení s úhradou nájemného či jiných plateb dle odstavce 4.2 a 4.3 nájemní smlouvy o více než 30 dní, může to pronajímatel dle svého uvážení pro ochranu práv a právem chráněných zájmů pronajímatele a v zájmu úhrad dlužných částek zveřejnit předem neurčenému okruhu adresátů prostřednictvím tisku, elektronické pošty, internetu či jiných obdobných hromadných sdělovacích prostředků," vyhradil si majitel bytu Gottovou při neplacení nájmu vydírat!

Aktuálně tak musí Dominika platit nájem nejen ve Finsku, ale i v Praze, a pokud se zpozdí s placením, bytný na ni nebude váhat vytáhnout jakoukoliv špínu.

K velikému překvapení Gottová ani přes tento fakt do Čech vůbec nespěchá. "Poletím do Prahy, až se tady naše situace stabilizuje, abych dořešila odstěhování věcí a výpověď z bytu," řekla před pár dny webu Super.cz.

Kde ale chce brát finance na placení dvou nájmů, když se jen cena za garsonku v Praze pohybuje kolem 13-15 tisíc? Bude ji snad podporovat manžel, který odjel do Mexika? Nebo si snad nechává druhé bydlení jako pojistku, kdyby to v cizině nevyšlo? Na odpovědi na tyto otázky si budeme muset ještě pár týdnů počkat. Před odjezdem do Helsinek totiž Dominika koketovala s myšlenkou zůstat v Čechách, rozjet zde různé projekty, a stihla i dokončit další knihu. Kam nakonec osud dceru slavného zpěváka zavede, je zatím ve hvězdách…