Dominika Gottová míří do Finska, v Česku žít nemůže: Co její nemocná maminka?

Dominika Gottová od smrti otce doslova bojuje o přežití, zatím se ale bohužel její situace příliš nezlepšuje. Dcera Karla Gotta je vážně nemocná, nemá práci, a do toho její milovaná maminka Antonie Zacpalová onemocněla covidem. Gottová ale přesto stále míří do Finska. Prý nemá na vybranou.

Dominika Gottová se vrátila do Čech na podzim roku 2019 a plánovala začít v rodné zemi zcela nový život. Jenže osud zatím dceři slavného zpěváka nepřeje a neustále jí hází klacky pod nohy.

Gottová kvůli svému nedávnému výletu do Finska, kam odjela požádat o sociální bydlení, přišla v Praze o svou stálou práci v lahůdkách a nyní přežívá pouze z honorářů za rozhovory a prodej své knihy Poslední roky s Karlem.

Při posledním pokusu o získání práce v Amazonu navíc lékaři objevili, že Dominika má vcelku vážné zdravotní problémy. Kromě vysokého tlaku ji trápí také ztučnění jater, což je velice nebezpečná diagnóza, která může mít fatální následky, pokud ji pacient včas neléčí.

Dominika Gottová již před delší dobou oznámila, že hodlá rodnou zemi znovu opustit a odjet za manželem Timem Tolkkim do Finska (ačkoli ten momentálně žije v Mexiku). Rozhodnutí nezměnila, ani když má těžce nemocnou maminku. V Čechách ji prý už nic neudrží.

Dominika Gottová nemůže v Čechách najít práci, proto je prý její návrat do Finska nevyhnutelný

Jedním z důvodů, proč chce Dominika Gottová Prahu opustit, je problém s prací. Ve Finsku dělala roky za barem, jenže to v aktuální pandemické situaci není možné.

"V téhle dlouhé koronakrizi a v mém odvětví je to úplně ztracené. Pohostinství a restauratérství je mrtvé! Ráda bych zkusila práci někde v kanceláři nebo třeba v produkci. Uvidíme," prozradila v rozhovoru pro Blesk.cz

Dcera Karla Gotta se snažila získat místo ve známém internetovém obchodě, nakonec to ale nevyšlo, kvůli zdravotním problémům. "Nechci o tom moc mluvit. Je pravda, že jsem měla problémy s dýcháním a byla jsem pořád unavená. Nakonec se ukázalo, že mám vysoký krevní tlak. Vyšetření také objevilo, že mám nemocná játra. Ale to není z konzumace alkoholu, je to spojené s cukrovkou, se kterou bojuji. Lékaři mi nasadili léčbu a věřím, že se to zlepší," řekla Gottová.

Ta sice v těchto dnech plánuje projekty pro fanoušky zesnulého tatínka, stěhování do Helsinek je ale podle ní nevyhnutelné. Mediální tlak už Dominika nechce dál snášet!

Dominika Gottová už má ve Finsku vše zařízené

"V Česku řeším ztrátu práce, nemám tady klid, protože mě pořád někdo zastavuje a chce si povídat – o mně nebo tatínkovi. A já to velmi špatně zvládám. Proto si myslím, že můj další odchod do ciziny je nevyhnutelný," řekla Dominika Gottová.

Stěhování do Finska už má Gottová promyšlené a do odjezdu už zbývá jen pár týdnů. "Je to tak, chceme tam s manželem znovu žít. Už na podzim jsme si v Helsinkách požádali o sociální podporu a byt. Úřady nám vyšly vstříc, a tak to teď budeme v únoru společně řešit," svěřila se Blesku.

"Podržím si tady byt, a jakmile bude naše situace ve Finsku stabilizovaná, odstěhuji se zpět na sever," plánuje dcera Slavíka. I když manželství s Timem Tolkkim nebylo zrovna ideální, Gottová chce využít výhod, které jim nabízí v zahraničí. "Co mi zbývá? Mám za manžela Fina a i přes velké potíže, které jsme měli, jsme zase spolu. A protože jsme sezdaní ve Finsku, tak můžeme využít pomoci finských úřadů," vysvětlila své důvody.

Ačkoliv už má Gottová sbalené kufry, v rodné zemi ji drží ještě dvě věci. Nemocná maminka Antonie Zacpalová a projekt, který by mohl celou situaci ještě zvrátit. "Pokud se zlepší koronavirová situace, ráda bych vyjela po republice se vzpomínkovým večerem na tátu, kde bych fanouškům vyprávěla krásné zážitky, které jsem s ním měla. K tomu by mohly hrát jeho písničky. Mám mnoho takových nabídek, tak uvidíme," uzavřela.

Své plány už ale změnila Dominika Gottová mnohokrát. Jak se nakonec rozhodne, je proto zatím ve hvězdách…