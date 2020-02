Dominika Gottová: Manžel opět zklamal... Co Tolkki vyvedl tentokrát?

Dominika Gottová svého manžela Tima Tolkkiho velmi miluje. Za roky společného života si tato dvojice užila hezké chvilky, nakonec však spadli na samé dno.

Prvorozená dcera Karla Gotta je neuvěřitelně tolerantní, což sama přiznává! "Timo měl několik románků, z toho některé z nich přerostli ve vážné vztahy. Snažila jsem se dělat, že to nevidím," šokovala Dominika čím si v manželství prošla!

Finský muzikant ale důvěru své ženy definitivně ztratil potom, co si přivedl milenku Claudii Pearl domů, a před zraky Gottové s ní měl sex. To už bylo i na andělskou Dominiku příliš a po letech se vrátila do Čech, přičemž manžela nechala svému osudu. Tolkki se pokouší začít nový život v Mexiku, ale jeho cestování připomíná deník nějakého smolaře! I přes to mu ale Gottová chtěla dát druhou šanci. Jenže…