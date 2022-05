Gottová na Muži roku: Promluvila o vztahu s manželem i práci, jaké má plány?

Zdroj: Herminapress

Přestože si prezident soutěže Muž roku David Novotný myslel, že už má výběrová kola na finálovou dvanáctku za sebou, covid ještě zaúřadoval. Hodně mladých kluků mu psalo, že se nemohli zúčastnit řádných castingových kol z důvodu karantény a dokonce posílali potvrzení od lékaře. Ředitel soutěže se proto rozhodl, udělat ještě jedno mimořádné castingové kolo. Narychlo svolaných několik členů poroty, včele s moderátorkou Nového dne Lenkou Špillarovou, producentem Gabrielem Grillotti a s Dominikou Gottovou, proklepli několik posledních adeptů na finálovou dvanáctku.

Dominika Gottová není v soutěži Muž roku nováčkem. Finalisty podpořila na soustředění už v roce 2020, a protože o obdobné soutěži ve Finsku neví, nemohla si akci vynachválit.

"Jak jsem minule tápala, tak dneska přišel kluk, kterého jsem jasně viděla mezi finalisty a možná bych ho tipovala i na umístění. Na ulici bych se nikdy za chlapem neotočila, protože to není vzhled, který je pro mě důležitý. Nepodívám se za supersvalovcem, ale mne musí oslovit vzájemná chemie, jak si rozumíme, jak mne pobaví, o kolik je chytřejší než já. Nikdo mě neutáhne na drahé auto a peníze," usmívala se Dominika Gottová, která prý v mládí vyznávala úplně jiné hodnoty.

"Když jsem byla mladá holka, tak to jsem vždycky vzhlížela k nějakému kytaristovi či bubeníkovi. Vždycky jsem si říkala, jak je krásný a že se s ním musím seznámit. Pak se kolikrát stalo, že jsem se seznámila a řekla si, co je to za blbce," svěřila se dcera Karla Gotta. Podle ní musí správný chlap vypadat k světu a k tomu mít ještě charakter.

Timo mě úplně dostal

"Můj manžel Timo se mi fyzicky moc nelíbí, ale je to takové zlatíčko, že všechno ostatní je druhotné. On mě utáhl na svůj úžasný talent. Měla jsem všechna jeho CD, on nejenže hraje na kytaru, ale i si složil hudbu a text. Začali jsme spolu v roce 1999 chodit, zjistila jsem, že je sečtělý, zajímal se o psychologii, úplně mě dostal. Rok jsme se navštěvovali a on potom povídá: Podívej se, utratil jsem 60 000 finských marek za naše randění, tak už bych s dovolením požádal o ruku. A v roce 2000 už jsem bydlela ve Finsku. Randění prostě lezlo do peněz," rozpovídala se Dominika Gottová o začátcích s Timem Tolkim.

Dcera známého zpěváka v poslední době prošla velikou vizuální proměnou. Z vyznavačky platinové blond je bruneta a vlasy má viditelně kratší a to o pořádný kus.

"To byl nápad mého kadeřníka Vítka, s kterým se znám právě ze soutěže Muž roku. Minule mi obarvil skoro dvacet centimetrů blond vlasů a sjednotili jsme barvu na mou přírodní. Protože ale těch dvacet centimetrů nebyly kvalitní vlasy, ustřihl je. Trochu jsem do zrcadla koulela očima, ale má pravdu. Teď mi rostou moje zdravé vlasy. Už také šedivím. Táta si také dlouho barvil vlasy na tmavě hnědou, přestal, až když už byl nemocný. A maminka také šediví, ale barví si vlasy přírodní Hennou," okomentovala Dominika svou změnu image.

Nevzdám to

Gottová má ve Finsku za sebou kurz ostrahy, po kterém dostala licenci na 4 měsíce. Bohužel, během té doby nesehnala práci, je na státní podpoře a šetří na další školení, kde by už získala licenci nastálo. "Je to finančně náročná záležitost. A když už Timo vydělal peníze, security kurz byl vyprodaný. Tak čekám na další termín. Ale nevzdám to. Není to sice práce snů, ale už se nechci ve svém věku a se svou kondicí vracet do pohostinství a dřít si záda. Už takhle s nimi mám problémy. Poslední měsíc už je to utrpení. Prý mám nějaký spasmus. Dostala jsem léky proti bolesti a chodím na masáže. To všechno si platím," vysvětluje Dominika, proč ještě nemá stálé zaměstnání.

Dominika je v Čechách na necelý týden. "Mám tu povinnosti, o kterých nemohu zatím mluvit. Pak mám společenské akce, jako byl například casting na Muže roku či rozhovory pro média. Pak se denně vidím s maminkou a přáteli. Milujeme dobré jídlo a já jsem nadšená z Prahy, kde najdeme všechny kuchyně. Gastronomie v Helsinkách je jeden velký malér, velká nuda. Nevím, kdy se zase v Čechách objevím. Doufám, že to bude brzo. Záleží na tom, kdy nastoupím do školy a kolik se manželovi podaří vydělat koncertováním v Jižní Americe. Všechno je to o penězích," tvrdí Gottová. Vztah s manželem na dálku jí zatím vyhovuje. "Alespoň si nelezeme na nervy. Voláme si přes kameru na telefonu, není problém se vídat. Má to výhody. Timo má rád finskou kuchyni, kterou já nemusím, tak si uvařím, co mně chutná. A pak, jsem ráda, že se Timovi daří. Když probíhal maniodepresivními výkyvy, nebyl vůbec schopný pracovat. Domnívám se, že když se mu daří, tak jeho organizmus nemá důvod upadat do stavů deprese. To je velké plus," chválí si aktuální situaci.

U hrobu zesnulého tatínka se tentokrát Gottová ale nezastavila. "Nebyla jsem, protože nestíhám. Ten čas radši věnuji lidem, s kterými si ještě mohu popovídat. S tatínkem si povídám v duchu, protože on není na těch Malvazinkách, on je někde nahoře a shůry slyší moje myšlenky. A můžu si zapálit svíčku doma a říct: Tati, to je zase den, viď! A přesně vím, jak by odpověděl. Když byl den krásný, říkal: To je den, jako když zlatou mincí cvrnkneš o stůl," uzavřela.