Dominika Gottová se zlobí: Emotivní nahrávka z rozhovoru s otcem se dostala ven

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová byla při schvalování záběrů z dokumentu Karel, které smí vidět světlo světa, tvrdá. Režisérce Olze Špátové například zakázala odvysílat scény ze setkání Gotta, kde byly přítomny všechny čtyři jeho dcery. Nelíbilo se jí, že ukazuje zpěváka plakat.

Dominika Gottová se rozzuřila, když zjistila, že se dostala zvuková nahrávka setkání, kde se spolu se sestrou Lucií viděla s otcem, do primáckého Showtimu. Zabránila sice zakomponování scény do dokumentu Karel, ale i přesto se obsah dostal ven.

Gottová se s otcem setkala 28. července 2019, bylo to na odložené oslavě k jeho 80. narozeninám. Na Bertramku tak pozval i své dcery z předchozích vztahů, Lucii a Dominiku. Byla přitomna i Olga Špátová, která dostala povolení natáčet.

Bohužel však na oslavě Dominika, která byla v té době závislá na alkoholu a lécích, dělala ostudu a kamery to zaznamenaly, nedala k použití záběrů svolení.

Dominika nesouhlasila s uveřejněním scény s Gottem

„Byla za mnou v práci, promítla mi je a já se zděsila. Vypadala jsem hrozně, tatínek byl uplakaný… Prostě jsem se zveřejněním nesouhlasila,“ řekla pro Aha! nejstarší dcera Zlatého slavíka. Proto je teď z toho, co se stalo, pořádně naštvaná.

Režisérka totiž bez jejího vědomí dovolila pustit alespoň audio, na kterém zpěvák pláče dojetím, když s dcerami zpívá slavnou country píseň Together Again. Jde o velmi emotivní okamžik, který bezesporu diváky dostane. Dominika pro to ale neměla pochopení.

„Nerozumím tomu, proč musela paní režisérka zveřejňovat zvukovou nahrávku tatínka v tomto stavu. Je jako umanutá, že se nestydí,“ nechala se slyšet pro blesk.cz.

Gottova nejstarší dcera se má od smrti zpěváka velmi zle

Karlova nejstarší dcera se od smrti otce nemá dobře. Utápí se v lécích, alkoholu i dluzích. Nikdo už nad ní nedrží ochrannou ruku. Její jednání a chování je občas naprosto nepochopitelné a může se stát, že blondýnka špatně skončí.

Už nemá ani manžela, za kterým se vrátila zpět do Finska a je na všechno sama. Je tedy rozhodnutá, že se opět vrátí zpět do Česka. Můžeme se jen dohadovat na jak dlouho, jedná se totiž již o třetí návrat. Tentokrát ji ale ve Finsku opravdu nic nedrží, exkytarista slavné metalové kapely Stratovarius, Timo Tolkki, tam na ni totiž rozhodně nečeká. Cestuje po světě a snaží se co nejrychleji na bláznivou Gottovou zapomenout.

„Telefonoval mi, že získal další kšefty i v období Vánoc a Nového roku, a to nejen v Mexiku, ale také v Los Angeles. Přeji mu to, ale já to prostě sama nedávám. Finančně a také psychicky,“ řekla Nedělnímu Aha! zničená Gottová.

V Praze si tak hodlá najít práci a doufá, že jí podporou budou kamarádi. Jestli jí tady ale vůbec po jejím chování nějací zůstali, to se teprve uvidí.