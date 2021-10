Návrat Dominiky Gottové: Urážky Ivany, staronový milenec a bydlení u kamarádů

Dominika Gottová se po ročním pobytu v Helsinkách vrací do Prahy. Dcera Karla Gotta štěstí ve Finsku nenašla, naopak se přesvědčila, že se její manžel Timo Tolkki vůbec nezměnil. Nebyla by to ovšem Dominika, aby nestihla ještě před stěhováním vyvolat hned několik skandálů.

Dominika Gottová věřila, že když uteče z Čech do Finska, všechny její problémy se vyřeší mávnutím kouzelného proutku. Realita ale růžové brýle dceři slavného zpěváka rychle sundala. Timo Tolkki své manželce nasliboval modré z nebe, nakonec se ale pouze sebral a odjel do Mexika, odkud měl Dominice posílat peníze do Finska. Hudebníkovi se ale nejspíš v cizí zemi příliš nedaří, nebo veškeré vydělané peníze utratí s místními o generace mladšími děvčaty. Gottová se proto rozhodla znovu zkusit štěstí v Praze. Italský milenec a podpora kamarádů Jelikož obnovený vztah Dominiky Gottové s Timem Tolkkim ztroskotal ještě dříve, než na něm manželé začali pracovat, našla si známá průšvihářka rychle nový objekt zájmu. Ital Cristian, s nímž měla Gottová poměr už dříve, ale její tíživou finanční situaci nevyřešil. Dominika si ve Finsku stále nenašla práci a nájem platí ze státní podpory. Zbytek peněz jí vystačí sotva na jídlo a proto se rozhodla pro třetí návrat do rodné země. "Mám v Praze v říjnu jednu domluvenou práci už z jara. V rámci této návštěvy mám nějaké pracovní pohovory, uvidíme, jak to dopadne," svěřila se Gottová webu ahaonline.cz. Hlavu prozatím složí nejstarší dcera Slavíka u přátel. "U kamarádů, ještě naštěstí nějaké věrné mám," dodala s tím, že mnoho lidí od ní kvůli jejím excesům dali ruce pryč. Dominika Gottová si opět kopla do své macechy Ivany: Nezajímá se, neposílá peníze Není tajemstvím, že Dominika Gottová má se svou macechou Ivanou vztahy na bodu mrazu. Gottova prvorozená dcera si proto nikdy neopustí rýpnutí do vdovy po otci. "Nezajímá se o místo posledního odpočinku jeho rodičů v Újezdu u Svatého Kříže, kde chtěl být, jak se mi sám svěřil, pochovaný, komplikuje vzpomínkové projekty, které se chystají a v neposlední řadě jak zasahuje do otcových rozhodnutí," řekla Dominika dle Stars24. Gottová mimo jiné tvrdí, že Gott přislíbil její matce Antonii Zacpalové pravidelnou finanční pomoc ve výši 5 tisíc korun měsíčně na zaplacení pokoje v domově pro seniory, kterou Ivana Gottová přestala posílat. "Otec si, dle sdělení mé maminky, přál, aby tento poplatek byl z jeho pozůstalosti zasílaný i po jeho smrti. Dělo se tak až do letošního července, kdy poplatek přestal bez odůvodnění paní Ivany Gottové chodit. Ano, byla manželkou mého otce a stále při něm do posledních chvil. Ale byla to jeho žena, tak to byla její povinnost," uzavřela Dominika.