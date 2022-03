Dominika Gottová se opět vrací do Česka, je bez práce i bez manžela

Zdroj: Profimedia

Dominika Gottová si představovala ideální život ve Finsku po boku svého manžela Tima Tolkkiho, zatím jí ale osud chystá různé překážky. Hudebník tráví většinu času v Mexiku, takže je Gottová v Helsinkách stále sama a mezitím se pokouší konečně dodělat kurz na ostrahu, který se táhne dlouhé měsíce. Dominika ale nezahálí a v době nepřítomnosti manžela se chystá do Prahy, kde má domluvenou další hudební spolupráci.

Dominika Gottová se před rokem vrátila do Finska, aby obnovila vztah se svým manželem Timem Tolkkim, jejich soužití ale jako vždy připomíná jízdu na horské dráze.

Dcera známého zpěváka se několikrát nechala slyšet, že od maniodepresivního hudebníka odejde, pak ale vždy změnila názor. Aktuálně je podle Dominiky mezi ní a Timem vše zalité sluncem, ačkoliv vztah s manželem udržuje pouze přes telefon, jelikož je na druhém konci planety.

"Timo byl hrát v USA a teď bude do konce května hrát v Jižní Americe. Mluvíme spolu každý den přes Whatsapp," svěřila se Expresu s tím, že volný čas teď věnuje hlavně práci.

Ostraha na letišti

Nejstarší dcera Karla Gotta se většinu života živila jako barmanka, loni se ale rozhodla změnit obor. Cesta za vysněnou prací ovšem není jednoduchá. Gottová napoprvé neprošla potřebným kurzem, což se nyní snaží dohnat.

"Teď to bude trochu akčnější, budu se učit i různé druhy sebeobrany. Po absolvování kurzu budu moci pracovat jako ostraha na letišti či v bance. Ptala jsem se jedné paní, která tuto práci dělá a je starší než já, jak to zvládá. Říkala, že úplně v pohodě, takže se moc těším," vysvětlila Dominika, co ji ještě čeká.

Než získá Gottová zaměstnání, bude to ještě minimálně několik týdnů trvat, a proto se rozhodla v dubnu opět vyrazit do Prahy.

Pracovní cesta do Prahy

"V dubnu přiletím na chvíli zase do Prahy, bude tam určitě teplejší jaro než tady u nás," těší se Dominika Gottová, která se po delší době uvidí se svou maminkou Antonií Zacpalovou.

Hlavním důvodem její cesty je ale setkání s producentem Gabrielem Grillottim, se kterým nedávno vytvořila píseň Pro tebe.

Podle informací Expresu by měla Dominika přezpívat hit do Němčiny a rozšířit si tak případný okruh fanoušků i na zahraniční scéně.