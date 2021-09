Zašlo to daleko: Zlomená Dominika Gottová uvažuje o návratu do Čech

Zdroj: Profimedia

Svůj život v Helsinkách si Dominika Gottová malovala v růžových barvách. Místo idylky se ale dočkala jen chudoby, manželových lží a dostala se opět na dno. Dcera slavného zpěváka proto uvažuje, že by se znovu vrátila do Čech.

Dominika Gottová brzy oslaví rok od svého návratu do Finska, už po takto krátké době ale nejspíš svého rozhodnutí lituje.

Nejstarší dcera Karla Gotta chtěla utéct před pozorností médií, a proto se rozhodla k zoufalému kroku. Obnovení vztahu s manželem Timem Tolkkim ale zatím rozhodně neprobíhá tak, jak si Dominika představovala.

Hudebník tráví většinu času v Mexiku, svou ženu nechává bez peněz v Helsinkách v sociálním bytě a sám si užívá s exotickými kráskami na druhé straně planety!

Zátah s drogami a o generace mladší dívky: Tolkki si Mexiko užívá naplno

Timo Tolkki nedávno své manželce oznámil, že odjíždí do Mexika a vrátí se nejdříve v prosinci. Už tato zpráva byla pro Dominiku Gottovou zničující, když ale přišel zátah s drogami, zůstala v šoku.

"Timíka vzali na výslech a po několika hodinách ho propustili. Některé návštěvníky tam ale drželi déle. Timo je čistý. Má svých starostí dost, bere léky na maniodepresi, se kterou se už léta léčí, ale jinak nic jiného. Strašně mi chybí a trnu tady hrůzou, co se ještě stane! Musím na pracovní pohovory a tohle mě opravdu v klidu nenechává," řekla znatelně rozrušená dcera Gotta webu Aha!.

Tolkki Gottové nasliboval, že v cizině vydělá veliký balík a ona nebude muset vůbec pracovat. Nakonec jí ale okradl o část podpory a na slíbené peníze od něj čeká Dominika už několik týdnů.

Gottová na manžela spoléhala, podle jejího kamaráda se nic nezměnilo

Sama Gottová výše zmíněnému webu přiznala, že je ve finanční tísni a peníze od manželka nutně potřebuje. "Čekám na ně jako na smilování," nesnaží se Dominika ani svou tíživou situaci skrývat.

Podle zdroje CNN Prima News ale už Gottové pomalu začíná docházet trpělivost. Od posledního rozchodu se totiž Timo vůbec nezměnil.

"Tolkki jí tvrdil, že bude vydělávat velké peníze a ona se nebude muset o nic starat. Skutečnost je však úplně jiná. Sebral jí část sociální podpory, z níž jde větší část do nájmu bytu, ve kterém žijí, a frnkl do Mexika. Na své sociální síti se chlubí fotografiemi, na kterých se líbá s exotickými kráskami. Vůbec nic se nezměnilo. Je pořád stejný," vysvětlil kamarád Gottové. Dominika prý už dokonce začíná uvažovat o návratu do Čech.

"Pokud se Tolkki nezmění, nebude mít důvod tam dál setrvávat. Nic ji tam nedrží," dodal zdroj zmíněného webu.