Dominika Gottová se vrátila do Finska, co na její proměnu řekl manžel?

Dominika Gottová nedávno vypustila do světa svůj první hudební projekt a společně s ním odhalila také fanouškům svou zbrusu novou image. Dcera slavného zpěváka byla třicet let blondýnou a rozhodla se pro radikální změnu na brunetku. Timo Tolkki byl prý ze vzhledu své manželky naprosto paf.

Dominika Gottová se dlouhých třicet let odbarvovala na blond, ze dne na den se ale rozhodla pro radikální změnu. Důvodem byla dlouhodobá touha zkusit něco jiného, ale také uvedení písně Pro tebe na český trh.

Gottová nikdy k showbyznysu netíhla, kvůli finanční krizi ale změnila názor a společně s Petrem Vojnarem a Gabrielem Grillottim vytvořila skladbu pro svého zesnulého otce.

Před křtem singlu navštívila Dominika kadeřnický salón a jak následně přiznala, změna na brunetu nezaskočila pouze fanoušky, ale hlavně jejího manžela Tima Tolkkiho.

Vypadlo z něj jen cože

"Byl velice překvapený a vypadlo z něj jenom slovo "cože". Říkal, že se lekl, protože mě vůbec nepoznal, a myslel si, že jsem někdo cizí," popsala Dominika Gottová manželovu reakci pro Sedmičku.

Dominika prý tajemství držela až do svého příletu do Helsinek, takže to pro Tima bylo veliké překvapení.

"Nic jsem mu dopředu neprozradila. Jen jsem mu řekla, že půjdu ke kadeřníkovi. Sám totiž říkal, že bych s těmi vlasy měla něco udělat. Ale tohle bylo překvapení a tvrdil, že až takhle to nečekal," dodala Gottová, která stále ve Finsku shání práci.

Boj o dědictví

Jelikož Dominika Gottová ani po roce nenašla zaměstnání, v posledních dnech se s právníkem věnuje hlavně napadnutí závěti po Karlu Gottovi.

Známý zpěvák své nejstarší dceři před lety vyplatil částku šest milionů korun a požadoval od ní za to podpis, že nebude po jeho smrti od jeho manželky Ivany Gottové již nic požadovat.

Dominika ale tvrdí, že byla k této nevýhodné úmluvě dotlačena a navíc v době, kdy byla pod silnými léky. Z tohoto důvodu již kontaktovala léčebnu v Helsinkách, kde se v době podpisu zotavovala ze závislosti na alkoholu a antidepresivech. Podle právníků je velice reálné, že s touto výpovědí by mohla Gottová dosáhnout na část majetku po otci.