Dominika Gottová o návratu do Finska: Mám se skvěle až na jeden incident

Nejstarší dcera Karla Gotta prožívala sle svých slov v Česku šikanu, příkoří a neustálé nahánění novinářů, kteří ji chtěli nachytat při něčem skandálním. Rozhodla se tedy dát ještě jednu šanci bývalému partnerovi Timovi Tolkkimu a vrátit se za ním do Finska. Honu na čarodejnici prý už měla dost!

Po roce a půl v Česku to Dominika Gottová nevydržela, sbalila si svých pět švestek a odletěla zpět do Finska. Nejprve se snažila vehementně tvrdit, že to rozhodně neznamená, že se vrací ke svému exmanželovi, ale nakonec se provalilo, že právě Tim byl jedním z důvodů, proč blondýnka opustila Česko.

Návratu prý nelituje, dokonce si ho pochvaluje. Baví ji být opět neznámou ženou z lidu a ne celebritou a novináři naháněnou dcerou Karla Gotta. Slávu a pozornost, která se jí u nás dostávala, nejstarší dcera legendárního zpěváka neustála a začala pít i brát prášky. Nakonec se přidaly i psychické problémy, časté hospitalizace a nedostatek peněz. Dominka byla zkrátka na dně. No a protože tu nebyl tatínek, který by ji z průšvihů vytáhl, musela si pomoci sama. Nakonec to vyřešila útěkem.

V Helsinkách je šťastná a spokojená

„V Helsinkách jsem šťastná a spokojená. V týdnu mi stěhováci přivezli z Prahy všechny mé věci, tak zabydluji byt a vyčkávám, až Timo v závěru května dorazí z Mexika za mnou,“ prozradila pro super.cz.

Ve Finsku prý nastoupila na léčení a jak tvrdí, velmi jí to pomáhá. Na doporučení lékaře chodí na dlouhé procházky a to jí činí šťastnou. Kdyby si našla ještě nějakou práci, prý by prožívala jedno z nejšťastnějších období ve svém životě. Zatím peníze pobírá pouze z prodeje své knihy, která v Česku způsobila pozdvižení.

„Mám radost, že v Česku znovu otevřela knihkupectví. Lidé si tak opět můžou přímo na prodejnách koupit moji knihu Poslední roky s Karlem,“ svěřila se webu expres.cz a také se svěřila, že má v plánu se na podzim opět podívat do své vlasti.

Nešťastný incident ve finském metru

Aby ale nebylo vše tak růžové, přiznává, že prožila jeden dost nešťastný incident ve finském metru.

„Stála jsem a vedle mě přiběhl nějaký šílený tmavý muž. A najednou po něm skočili sekuriťáci, ochranka metra. Při té bitce mě povalili na zem a měla jsem co dělat, abych se zvedla a utekla. Jen zázrakem se mi nic nestalo. Byl tam šílený křik. Celkem se s tím chlápkem praly dvě ženy a jeden chlap,“ řekla webu ahaonline.cz.

Od té doby se prý metrem bojí jezdit, takže využívá pouze MHD nebo raději chodí pěšky, což jí dělá dobře i na psychiku.

Na upřímnou zpověď Dominiky Gottové se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube