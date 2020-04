Nový muž v životě Gottové? Odstěhovala se od kamarádky a hned si ho pozvala domů

Dominika Gottová je konečně šťastná. Její stále ještě manžel Timo Tolkki se kvůli pandemii koronaviru nevrátil z Mexika, takže ji neobtěžuje a do toho se odstěhovala od kamarádky Šárky Rezkové a našla si byt jen pro sebe. Chvíli poté, co se nastěhovala do nového domova, si tam pozvala mužskou návštěvu.