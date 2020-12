Dominika Gottová zase zmizí v cizině? Kroky manžela napověděly mnohé!

"O našem soukromí s Timem nebudu mluvit. Co se týká stěhování, uvidíme co bude. V Čechách mám veliký problém, nemám tady vůbec žádné soukromí. Myslela jsem si, že jsem zocelená a zvládnu to, ale začínám být trošičku psychicky vyčerpaná!" přiznala Dominika Gottová webu Super.cz

Mediální pozornost už je prý pro Gottovou neúnosná a to je hlavním důvodem, proč chce zpět do Finska. "Tam mě nikdo nezná, můžu si tam v klidu nakoupit, najíst se v restauraci, nebo se jen projít po ulici, aniž by mě oslovovali cizí lidé." řekla stejnému zdroji.

I když ale zní prvorozená dcera Slavíka rozhodnutě, v další větě přeci jen prozradila, co by ji mohlo na domácí půdě udržet!