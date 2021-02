Dominika Gottová: Nejdřív líbačka se ctitelem, pak slova o zklamání a rodině!

Dominika Gottová navštívila na konci minulého týdne lékaře v doprovodu svého kamaráda a ctitele Petra Veselého, který následně poskytl Expresu exkluzivní informace o stavu nejstarší dcery Karla Gotta.

"Obvodní lékař zjistil, že se Dominika nachází ve vážném zdravotním stavu. Řekl mi, abych ji okamžitě odvezl na Bulovku. Vidím to špatně, věděl jsem, že přijdou zdravotní problémy. Měl jsem o ni celou dobu strach a teď se to potvrdilo. Je to špatné, její stav je vážný, je v ohrožení života," tvrdil nápadník Dominiky.

Pak se ale Gottová ozvala s tím, že vše co Veselý řekl o jejím stavu jsou lži a chování kamaráda je pro ni velikým zklamáním. Z nemocnice ale přitom odcházela se svým ctitelem ruku v ruce a nechyběly ani polibky přes roušky.