Gottová se žene do záhuby: Hrozí delirium i epilepsie, názor lékaře vás šokuje!

Dominika Gottová stále dokola opakuje, že chce splnit svůj slib otci a dostat pod kontrolu svou závislost na lécích a alkoholu. I když nedávno skutečně nastoupila dcera Karla Gotta na léčení, po deseti dnech z něj odešla. Šíp oslovil odborníky na léčbu závislostí z centra Alkos a dozvěděli jsme se, že Gottové hrozí vážné nebezpečí.

Dominika Gottová se závislostí na lécích a alkoholu bojuje dlouhé roky. V minulosti už se sice přihlásila několikrát na odvykací léčbu, nikdy ji ale nedotáhla do konce.

Díky dlouhodobé konzumaci návykových látek má Gottová veliké problémy se zdravím. Těžká cukrovka, vysoký tlak a nemoc jater Dominiku ohrožují na životě, což si údajně uvědomuje.

"Tady v Helsinkách jsem byla už před třemi roky na jedné klinice, kde mi z tohoto pomohli. A tak jsem se rozhodla tu léčbu znovu podstoupit tady, kde mám klid. K tomu se pokusím zbavit i závislosti na alkoholu. Ale ty léky jsou teď podstatnější, zničila jsem si tou závislostí tělo a bylo to už nebezpečné. Mám teď jiné léky, které mě uklidňují a spím po nich," ozvala se deníku Super.cz z finské léčebny. Odtud ale po deseti dnech utekla!

"Gottová se vážně ohrožuje na životě," říká odbornice na léčbu závislosti

"Musím na sobě ještě zapracovat, ale jinak se cítím daleko lépe. Začala jsem během léčení omezovat i alkohol, který mé tělo také ničil. Dávám si už maximálně skleničku denně," řekla Dominika Gottová Aha! po svém příletu před pár dny.

Podle lékařky pracující v centru Alkos, které se specializuje na léčbu závislostí, je postup Gottové při odvykání zcela špatně!

"Obvykle trvá léčba silně závislých pacientů 3-6 měsíců. Záleží samozřejmě na tom, v jakém stádiu závislosti se daný jedinec nachází. Jsou dva způsoby, buď může pacient podstoupit ústavní léčbu, to znamená, že je u nás na klinice a pod dohledem personálu. Tuto variantu doporučujeme pro ty, kteří jsou již v pokročilé fázi užívání alkoholu či léků. Pak je zde cesta stacionární léčby. Ta je ale pouze pro lehčí případy a člověk musí mít vůli svůj problém řešit. Tito lidé k nám dochází každý den a tráví zde od 8-17 hodin. Je to vlastně jako kdyby chodili do práce a následně mohou ulehnout ve svých domovech, což je samozřejmě příjemnější," vysvětlila odbornice naší redaktorce.

Jedna sklenička denně je závislost, Gottové hrozí delirium či epilepsie

"Deset dní je rozhodně málo, to teprve pacient prošel naprosto základním detoxem," řekla nám lékařka z Alkosu k léčbě, kterou podstoupila Dominika Gottová ve Finsku. Podle odbornice je takto krátká doba u silně závislé dcery slavného zpěváka zoufale málo. "Když je člověk jednou alkoholik, už si nesmí nikdy dát ani jednu skleničku. Pokud dál pije, rozhodně nelze říct, že by měl svůj stav pod kontrolou," zdůrazňuje.

Proces odvykání vyžaduje svůj čas a u silně závislých jedinců hrozí v případě špatného postupu velice vážné zdravotní následky. "Pokud už je pacient ve fázi silné závislosti, vynechat návykovou látku může poškodit jeho zdraví. Jakmile se totiž tělo začne detoxikovat, projeví se fyzické následky. Běžné je například delirium, jehož prvotní příčinou je návyk na alkoholu, bezprostředním startérem deliria je ale právě přerušení užívání alkoholu. Stejné je to i s léky, je potřeba postupovat velice opatrně. Není výjimkou, že se může spustit v takových případech i epilepsie," varuje lékařka.

Pokud by prý Gottová skutečně chtěla své démony definitivně porazit, musela by nastoupit na ústavní léčbu a vydržet minimálně tři měsíce, spíše déle. Zda si ale Dominika svůj problém uvědomí včas, než bude pozdě, to je bohužel aktuálně velice nejisté. Nezbývá než jí popřát mnoho štěstí.

Gottová tvrdí, že má svůj stav pod kontrolou.

