Poslední šance Dominiky Gottové: Dotáhne léčení do konce? Jde jí o život!

Dominice Gottové se její Finský sen hroutí jako domeček z karet. Nejenže zůstala na vše sama, jelikož její manžel Timo Tolkki odletěl do Mexika, navíc musela urychleně nastoupit na léčení. Tentokrát jde dceři Karla Gotta skutečně o život, pokud svou závislost nepřekoná, podepíše si tím rozsudek smrti!

Na Dominice Gottové se začaly podepisovat roky jejího neřízeného životního stylu. Dcera Karla Gotta dlouhá léta užívala alkohol v kombinaci a antidepresivy a léky na spaní a důsledku toho trpí několika vážnými diagnózami.

Ztučnění jater, zvýšený tlak a těžká cukrovka ve spojení se závislostí může přitom mít pro Gottovou fatální následky.

"Slyšeli jsme a viděli, že domů přiváží spoustu lahví s alkoholem. Nenosila je do kuchyně či do lednice, ale do svého pokoje. Když se pak stala ta událost, kdy mohla uhořet kvůli tomu, že usnula s cigaretou, vstoupili jsme s bývalým partnerem do jejího pokoje a zjistili, v jakém je vlastně stavu. A byli jsme v šoku! Byla to síla! Dominika se prostě na pokoji opíjela a sjížděla! A pak spala třeba i dva dny, když měla volno. Prostě se stala nebezpečnou nejen pro sebe, ale i pro nás v domě. To také urychlilo naše rozhodnutí, že se musí odstěhovat pryč a začít bydlet sama," promluvila minulý rok o Dominice její dnes už bývalá kamarádka Šárka Rezková. Od té doby se toho ale u Gottové příliš nezměnilo.

Dominika Gottová má poslední šanci porazit své démony

Dominika Gottová své problémy s nespavostí řeší prášky, na kterých se po letech konzumace stala závislá. Právě kvůli tomu se rozhodla nastoupit ve Finsku na léčení.

"Už v Praze několikrát zkolabovala kvůli vysoké závislosti na lécích na spaní, prozradil Expresu člověk, který má k dceři známého zpěváka velmi blízko.

"Vysadit léky na spaní nemohla, to je vražedné. Doktor ji varoval, že pokud s tím něco neudělá, může dostat infarkt či mrtvici a zemřít," šokuje zdroj. Pokud Gottová tentokrát nedotáhne do konce, může předčasně zemřít.

Léčbu v Čechách odmítla

Léčbu už Dominice Gottové nabídli lékaři už na začátku roku v Praze, když měla jeden ze svých kolapsů (Na konci ledna skončila na kapačkách na Bulovce). Tehdy ale odmítla a měla k tomu pádný důvod.

Ve Helsinkách totiž její pobyt v léčebně prý bude hradit stát, jelikož je manželkou Fina Tima Tolkkiho a hradí si v zemi pojištění.

Dcera Karla Gotta na tom není s financemi nejlépe, aktuálně je bez práce a musí hradit nájemné za dva byty. Není divu, že se rozhodla využít spíše bezplatnou možnost. S podporou manžela také nemůže příliš počítat, před pár dny totiž odletěl do Mexika a není známo, kdy se hodlá vrátit za svou ženou do Finska. Nezbývá než Dominice Gottové popřát mnoho sil a doufejme, že tentokrát už se jí skutečně podaří temnou minulost zahodit za sebe a začne znovu a lépe.