Karel Gott se musí obracet v hrobě! Chování dcery Dominiky je jen pro ostudu!

Ačkoliv se Ivana Gottová málokdy vyjadřuje ke své nevlastní dceři Dominice Gottové, před časem přeci jen vyslala přes svou tiskovou mluvčí jasný vzkaz! "Dominika s paní Ivanou Gottovou přestala komunikovat po pohřbu Karla Gotta, poté co jí paní Gottová uhradila veškeré náklady spojené s jejím příletem do Prahy na pohřeb otce. Tedy letenku, ubytování, věnec, oblečení i stylistku. Ani nepoděkovala a odmlčela se i přesto, že jí paní Gottová posílala v poslední době zprávy, na které nereagovala," tvrdila na začátku roku Stolzová, stejné mínění o Dominice má i Šárka Rezková, která se vdovy po Karlu Gottovi zastala!

Její táta byl hrozně hodný člověk, myslel to s ní dobře. Co tak trošku vím, tak tam Ivana nějakým způsobem zakročila. Měla pravdu, když říkala, že by bylo "dobré, aby se Dominika léčila. Když ještě Karel žil, tak si přál, aby své problémy začala řešit. To ale ona neudělala. Ivana v žádném případě není nejhorší člověk, jak z ní mnozí mnohokrát dělali. Ona jen bránila svoji rodinu a manžela. Podle mě byla v tomto směru víc střízlivější. Když z vás někdo sosá peníze a pořád si o ně volá, tak je to hrozné. Kdybych byla na Ivanině místě, tak by mi to tedy už vadilo také," řekla zpěvačka časopisu Pestrý svět!

Rezková už několikrát vyzvala svou bývalou kamarádku, aby přestala dělat svému zesnulému otci ostudu! Zda se ale prvorozená dcera Karla Gotta poučí, je skutečně ve hvězdách. Aktuálně by musela totiž Dominika přistoupit na léčbu a tu již v minulosti opakovaně odmítla…