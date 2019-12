Dominika Gottová: Po návratu do Čech míří do showbyznysu! Konec práce za barem!

Dominika Gottová se rozhodla pro nový život a je vidět, že to bere skutečně zodpovědně. Odchod od nevěrného manžela jí na první pohled svědčí.

První, co začala po svém příjezdu řešit, byly pracovní místa. Pouhých pár dní po svém návratu už zasedla do poroty Miss Junior a to zdaleka nebyla první nabídka ze showbyznysu.

Dominika si dobře uvědomuje, že musí vydělávat, aby měla na základní potřeby, a proto se práce nebojí. Roky praxe za barem by ráda využila, a nebrání se dělat to samé, co ve Finsku. Nyní má však šanci posunout svou kariéru úplně jiným směrem!