Dominika Gottová showbyznys miluje: Jaké chystá další hudební projekty?

Dominika Gottová zatím ve Finsku stále nenašla zaměstnání a proto vymýšlí různé způsoby, jak si vydělat na živobytí. Dcera známého zpěváka už vydala knihu, nahrála píseň Pro tebe a tím její umělecká dráha prý nekončí. Gottová se spojila s hudebníkem Michalem Penkem a plánuje novou tvorbu.

Dominika Gottová má hluboko do kapsy. Dcera Karla Gotta sice už několik týdnů dělá kurz na pozici ostrahy v nákupním centru, zatím ho ale nedokončila a stálé zaměstnání doposud nesehnala.

Gottová je proto aktuálně finančně závislá na svém manželovi Timovi Tolkkim, který odjíždí vydělávat na druhý konec světa do Mexika a své ženě posílá do Helsinek na jídlo a nájem.

Dominika by se ráda co nejdřív postavila na vlastní nohy, a proto se pouští do různých projektů. Ačkoliv se Gottová vždy vyhýbala showbyznysu, nouze poslední doby ji donutila změnit názor.

Statisícová čísla na Youtube

Dominika Gottová před nedávnem vypustila do světa svou první píseň Pro tebe, která má vyjadřovat její pocity vůči zesnulému tatínkovi. Na hudbě Gottová spolupracovala s producentem Gabrielem Grillottim a s projektem jí pomáhal také přítel Lucie Vondráčkové, Petr Vojnar.

Ačkoliv dcera Slavíka v hitu nezpívá, ale spíše recituje, dočkala se skladba překvapivého úspěchu a na Youtube má dnes téměř čtvrt milionu zhlédnutí.

Právě vysoké číslo nejspíš Dominiku motivovalo pustit se do dalších akcí a z tohoto důvodu se spojila se zpěvákem Michalem Penkem.

Spolupráce s bývalým narkomanem

Zpěvák Michal Penk se v minulosti nechvalně proslavil svou závislostí na drogách, tu se mu ale podařilo překonat a dnes by se rád vrátil do českého rybníčku celebrit. V roce 2019 napsal Penk pro Karla Gotta píseň, kterou dokonce mistrovi zaslal, nikdy se ale nedočkal odpovědi, a proto nyní zkouší štěstí u Dominiky Gottové.

"Michal mi telefonoval s tím, že od něj neměl na nabídku songu žádnou odezvu, a proto by ho chtěl poslat mně, abych ho měla u sebe a případně ho někomu z umělců nabídla," prozradila Dominika webu ahaonline.cz.

"Řekla jsem mu, že mi písničku může poslat, a že promyslím, co s ní. Myslím si, že vhodného zpěváka či zpěvačku, který by ji mohl nazpívat, najdu. Je to milej kluk. Vím, čím si prošel. Každý máme za sebou nějaké bolestivé období, proto mu fandím. Byl po telefonu velmi milý a skutečně mě potěšilo, že se na mě obrátil," doplnila Gottová, která se s Penkem zná osobně už z 90. let, kdy pracovala v pražských barech, kde se hudebník pravidelně objevoval.