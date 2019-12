Dominika Gottová: Vztah s manželem byl utrpením, nemocná je i Tolkkiho dcera!

Dominika Gottová si vedle svého manžela skutečně sáhla na samé dno. Ze začátku jejich vztah vypadal ideálně, oba byli do sebe velmi zamilovaní. Jenže, pak přišla psychická nemoc.

U Tolkkiho se objevila maniodeprese, která začala ovlivňovat manželské soužití. Finský hudebník se sice snažil s chorobou bojovat, jenže neúspěšně.

"Prvních deset let jsme byli šťastní. Jenže, pak Timovi našli bipolární afektivní poruchu a začali problémy, které on řešil alkoholem." popisuje Gottová začátek konce svého manželství. To co prožívala v dalších letech však připomínalo peklo na zemi!