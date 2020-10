Silná slova Šárky Rezkové: Dominika Gottová se z alkoholismu nedostane?

„Luboš skvěle píše a napsal tam jen to pozitivní. Nevytahoval tam žádnou špínu. Je to tak, jak co cítil a jak to zažil,“ lákala čtenáře zpěvačka. Na křtu se kromě ní měli objevit pochopitelně i autoři. Což o to, Procházka tam byl, ale po Dominice se slehla zem.

„To bylo u Dominiky vždycky těžké, že něco slíbila a pak to zrušila. Pak se zasekla, že to dělat nebude nebo že to dělat nechce. Myslím si, že se asi nedohodla s vydavatelem. Byli na něčem domluvení a asi to nevyšlo z její strany. Já s ní v kontaktu nejsem od té doby, co se odstěhovala a nevím, co dělá,“ svěřila se Šípu Rezková, která z její nepřítomnosti rozhodně překvapená nebyla.