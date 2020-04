Byla jsem špatná dcera: Dominika Gottová se omluvila tátovi

Jestli bylo za poslední léta o někom opravdu slyšet, byla to Dominika Gottová, která svým životem pozornost médií prostě přitahovala a navíc se s nimi do dnešních dnů nebojí mluvit. To je zřejmě to poslední, co ji pojí s manželem Timo Tolkkim. Ten se před objektivy fotoaparátů staví rád.

Vlivem bortícího se manželství se Dominika mnohdy nechovala úplně tak, jak by ona sama chtěla. Tolkki je totiž maniodepresivní alkoholik a kdysi úspěšný muzikant v kapele Stratovarious. Kšefty mu ale časem přestaly jít, a tak se mu nakupily dluhy.