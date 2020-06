Dominika Gottová: První narozeniny bez otce proplakala, děsí ji návrat Tima!

Informační technologie - Ul Engineer/React Developer 65 535 Kč

Kontakt: emailem Matthew.cooke@workday.com Popis pracovního zařazení Seznamte se s Workday Workday je jednou z nejdynamičtějších společností v oboru podnikových služeb SaaS určených pro řízení financí, HR a plánování. Profiluje se jedinečnou firemní kulturou a mimořádnými zaměstnanci. Během necelých 12 let se rozrostla ze startupu do společnosti s 12 000 zaměstnanci, ročním obratem 3 miliardy dolarů a tržní hodnotou 30 miliard dolarů. Pravidelně se umísťuje mezi 3 nejlepšími zaměstnavateli v Silicon Valley a 10 nejlepšími v USA. Po akvizici pražského startupu Stories.bi v létě roku 2018 otevírá Workday v Praze třetí globální vývojové centrum. Společnost Stories.bi byla nedávno zařazena agenturou Gartner mezi lídry v doméně Augmented Analytics, která je považována za budoucnost v odvětví analytických nástrojů a Business Intelligence. Augmented Analytics automatizuje práci analytiků prostřednictvím softwarových řešení, která poskytují autonomní analýzu klíčových podnikových ukazatelů prostřednictvím jednoduchých narativních příběhů (odtud název Stories). Společnost Stories sídlící na pražském Karlově náměstí nadále poskytuje svůj autonomní software Storyteller v rámci portfolia analytických produktů Workday, které používá více než 3 000 velkých světových společností, včetně 170 společností ze žebříčku Fortune 500. Mezi zákazníky patří například Amazon, Airbnb, Atlassian, Adobe, Airbus …. a to jsme zatím jenom u těch začínajících písmenem "A". Pokud je i Vaším snem navrhovat špičkový světový software, který je budoucností podnikového BI a ML a používají jej největší zákazníci na světě, a přitom příležitostně navštěvovat Silicon Valley, Workday je tím pravým místem pro Vás. Na pozici UI Engineer/React Developer můžete očekávat: pravidelný vývoj kódu JavaScript pro UI součásti analytických řešení a DataDiscovery, práci v týmu dalších inženýrů a vývojářů UI a UX a produktových manažerů, testování, měření a zlepšování kvality rozhraní UI a UX poskytovaných podnikovým uživatelům. Co od vás očekáváme: JavaScript a React, Git (Github nebo Bitbucket), bakalářský nebo magisterský titul v aplikované informatice nebo softwarovém inženýrství. Požadována aktivní znalost angličtiny Výhodou jsou i následující dovednosti: Redux, TypeScript, D3 nebo jiný podobný nástroj nebo knihovna pro zpracování grafů, nástroje a procesy CI/CD, znalost nástrojů pro BI / analytiku / vizualizace / vytváření dashboardů, Angular. Produkt a tým: proprietární software Storyteller společnosti Stories je základem platformy Augmented Analytics v produktové sadě Workday, platforma poskytuje automatizovanou analýzu lidských zdrojů, financí a libovolných dalších strukturovaných dat podnikovým uživatelům bez nutnosti lidské analýzy, automatizované analýzy jsou prezentovány uživatelům v rámci jednoduchých a snadno srozumitelných příběhů, ? jsme týmem více než 15 softwarových inženýrů a datových analytiků se sídlem na Karlově náměstí, úzce spolupracujeme s týmem Workday Analytics v Silicon Valley. Co vás čeká: bližší seznámení s principy, návrhy a koncepty předního softwaru na poli Augmented Analytics, vývoj robustních a rychlých řešení SPA s vysokými nároky na interakce, návrh řešení prezentace dat srozumitelným a zajímavým způsobem. Zní to zajímavě? Přihlaste se! Znáte někoho, koho by mohla nabídka zaujmout? Doporučte mu tuto pozici! Zaměst.výhody: 27 dní dovolené, zaměstnanecké akcie (RSU), příspěvek na fitness