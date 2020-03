Timo Tolkki padá na dno: Manžel Dominiky Gottové prodává své obnošené trenky!

Timo Tolkki se netají tím, že si rád přihne tvrdého alkoholu, což s jeho diagnózou není příliš šťastná kombinace. Díky nedostatku financí se musela Gottová ve Finsku zadlužit a utratila i veškeré dědictví po otci! Nevěry, hádky, vše došlo do extrémů, které už Dominika nemohla dál snášet.

Po útěku do Čech se sotva stihla nadechnout a manžel jí byl opět v patách. Ihned po příjezdu začal maniodepresivní muzikant vykládat do médií jeden blud za druhým! "Chci milion Euro, nebo vilu na Bertramce," šokoval.

Ještě více pak znechutil Tolkki veřejnost svým přístupem, kdy do bulváru popisoval velice intimní věci ze soužití s Gottovou. Před pár týdny konečně problémový bezdomovec konečně opustil Prahu a vydal se do Mexika, ve svém ostudném chování ale pokračuje a i laik by z jeho chování vycítil, že by měl nutně vyhledat odbornou pomoc!