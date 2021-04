Dominika Gottová: Sama a v depresích! U hrobu otce udělala šokující věc

Dominika Gottová na tom není psychicky dobře. Aktuálně je dcera Karla Gotta v Praze, kvůli svému vzhledu ale upadla do depresí a zrušila veškeré předem domluvené schůzky. Před odletem do Finska ještě stihla navštívit otcův hrob, kde propukla v hysterický pláč!

Dominika Gottová se sice dle svých slov snaží bojovat se svou závislostí na lécích a alkoholu, realita je ale trochu jiná. Z finské léčebny se nechala propustit do domů pouze po deseti dnech, což je podle odborníků na odvykání zcela špatně.

"Deset dní je rozhodně málo, to teprve pacient prošel naprosto základním detoxem," řekla nám nedávno lékařka z centra Alkos.

Kromě zdravotních problémů trápí Gottovou také nadváha, za kterou se stydí. Kvůli tomu se rozhodla pro extrémní řešení, nevycházet z bytu!

Gottová se uzavřela do sebe, urážky veřejnosti už psychicky nezvládá

"Je celá oteklá a psychicky na dně. Všechno zrušila," sdělil Expresu zdroj z okolí Dominiky Gottové. Dcera známého zpěváka je prý celý pobyt v Čechách zalezlá ve svém bytě a domluvené pracovní schůzky hromadně odřekla.

Dominika si nedávno stěžovala, že jí doporučila prodavačka v obchodě koupi nízkotučného jogurtu a právě kritika veřejnosti je to, co ji dohnalo ke stěhování do Helsinek.

Místo aby Gottová naplno věnovala energii do zlepšení svého zdravotního stavu, raději se uzavřela před světem. Jednu schůzku si ale před odjezdem z rodné země neodpustila, navštívila otcův hrob.

Dominika Gottová se svému otci u hrobu omlouvala

Pro Dominiku Gottovou je smrt otce stále velmi bolestivá záležitost. Proto každou návštěvu jeho hrobu prožívá velice emotivně. Před odletem do Finska se ale chtěla přijít rozloučit.

Svému tatínkovi Karlu Gottovi přinesla podle Blesku jarní květinu. U hrobu pak stála dobrých deset minut a upřeně se dívala na otcův portrét. Neustále si přitom utírala slzy.

"Omluvila jsem se mu znovu za to, že jsem byla v posledních letech jeho života špatná dcera. Vysvětlila jsem mu také, proč se znovu vracím do Finska," řekla zlomeně. U hrobu ji navíc čekal ještě jeden nepříjemný šok, v březnu z něj totiž neznámý pachatel ukradl sošku zlatého Slavíka. "To si děláte legraci? Někteří lidi by zasluhovali pár facek, možná to by ani nestačilo. Chudák táta… Třeba sem přiletí jiný slavíček," vyjádřila Gottová znechucení nad zlodějem.

Nyní čeká ještě Dominiku nejtěžší rozloučení, a to s maminkou Antonií Zacpalovou. "Myslím, že se rozloučení bez slz neobejde. Ale na podzim bych chtěla přiletět na návštěvu, takže se na sebe budeme těšit," sdělila své plány. Gottová je na všechno sama, v Helsinkách na ni nikdo nečeká, její manžel Timo Tolkki je stále v Mexiku a zatím to nevypadá, že by se chystal přijet svou ženu podpořit. Nezbývá než jí popřát mnoho štěstí.

Před odletem do Finska ještě dávala Gottová rozhovory, dnes je zavřená doma.

