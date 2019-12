Dominika by mohla skončit na ulici! Gottová jí pomůže s JEDNOU podmínkou

Nejstarší dcera Karla Gotta je v Praze. Dominika sem utekla poté, co už nebylo s jejím manželem k vydržení. Timo Tolkki totiž trpí maniodepresivní psychózou a život s ním je nesnesitelný. Dominika se tedy vrátila do svého rodného města, aby zde začala nový život. To jde ale bez peněz těžko, a tak jí pomocnou ruku nabídla Ivana.