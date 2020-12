Ctitel Dominiky Gottové promluvil: "Za situaci Dominiky může její otec!"

"Bydlení za Dominiku zaplatím. Nájem určitě. Jsem na to připravený. Do začátku rozhodně. Myslím si že to nejsou až takové sumy. Domča má teď nějakou slabší chvilku, proto se rozhodla vrátit do Finska. Z návratu do Čech byla nadšená, chtěla tady znovu začít. Není to lehké, teď tady byla ta krize, ten koronavirus. Je ale potřeba jí říct, že tu má spoustu přátel, kteří na ni myslí, a mnoho lidí ji má rádo," apeloval Petr Veselý v rozhovoru pro výše zmíněný web.

Na závěr dodal, že pokud se Dominika vrátí za manželem, poruší tím slib, který dala otci před smrtí! "Slib tátovi zněl jasně. Řekla tatínku, vrátím se do Čech, budu žít v České republice. To bylo přání pana Gotta. Pokud udělá opak, půjde proti přání pana Gotta a to jí dneska řeknu!" tvrdil odhodlaně nápadník Gottové.

Nakonec ale dcera Karla Gotta z letiště odjela vlastním odvozem a tak není jasné, zda jí Veselý sdělil vše co měl na srdci. Jelikož má ale dle dostupných informací Dominika schválený sociální byt ve Finsku je opravdu ve hvězdách, zda slova svého "prince na bílém oři" poslechne, nebo ne…