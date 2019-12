Dominika Gottová: Otci chce splnit poslední přání! Jedno už dodržela!

Kromě návratu do Čech, se Dominika Gottová pustila i do plnění dalšího z přání otce, a to zatočit se závislostmi. Nepřízeň osudu totiž řešila sklenkou s vínem a prášky na zklidnění.

Na lécích si postupem let vytvořila závislost, se kterou jí chtěl Karel Gott pomoci a zaplatit odvykací léčbu, Dominika ji však odmítla, že to zvládne sama. Svého otce tím před jeho smrtí velmi zklamala, nyní se ale rozhodla dodržet slovo.

"Když táta umřel, tak jsem si ještě nějaké léky dala, to bych asi nezvládla. Ale teď nepiju a nic neberu. Chtěla bych začít od znova. Najít si práci, možná i chlapa," plánuje Gottová. Nebude to však mít lehké!